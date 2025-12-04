В Армении задержали архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат

ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна, являющегося главой канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви- Первопрестольного Святого Эчмиадзина, сообщил в четверг его адвокат Арсен Бабаян.
"Служба национальной безопасности задержала в здании Следственного комитета владыку Аршака", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.
О причинах задержания не сообщается.
Ранее архиепископ Аршак Хачатрян заявил журналистам, что не поддастся на шантаж властей.
На прошлой неделе в армянских проправительственных онлайн-изданиях и Telegram-каналах было опубликовано письмо за подписью группы епископов и архиепископов, в котором католикоса всех армян Гарегина II обвиняют в стремлении выгородить архиепископа Аршака Хачатряна, подозреваемого в якобы аморальном поведении. Ранее в соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором, как утверждается, он запечатлен вместе с женщиной. В опубликованном письме утверждалось, что проведенная Следственным комитетом Армении экспертиза "подтвердила подлинность видео", а католикос якобы отказался признавать ее результаты.
