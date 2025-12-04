Рейтинг@Mail.ru
В Армении задержали архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:01 04.12.2025
https://ria.ru/20251204/armenija-2059830036.html
В Армении задержали архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат
В Армении задержали архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.12.2025
В Армении задержали архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат
Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна, являющегося главой канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви-... РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T17:01:00+03:00
2025-12-04T17:01:00+03:00
религия
в мире
армения
россия
гарегин ii
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058937740_0:40:1347:798_1920x0_80_0_0_ed903bbc0598c0e38bc55a8a19ae27c3.jpg
https://ria.ru/20251204/armeniya-2059771165.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058937740_77:0:1270:895_1920x0_80_0_0_737e0100f119ffb5718b1cb85e826dbd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, гарегин ii, армянская апостольская церковь
Религия, В мире, Армения, Россия, Гарегин II, Армянская апостольская церковь
В Армении задержали архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил адвокат

СНБ Армении задержала главу канцелярии центра ААЦ архиепископа Аршака Хачатряна

© Sputnik / Aram NersesyanАршак Хачатрян
Аршак Хачатрян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© Sputnik / Aram Nersesyan
Аршак Хачатрян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 4 дек - РИА Новости. Служба национальной безопасности Армении задержала архиепископа Аршака Хачатряна, являющегося главой канцелярии духовного центра Армянской апостольской церкви- Первопрестольного Святого Эчмиадзина, сообщил в четверг его адвокат Арсен Бабаян.
«
"Служба национальной безопасности задержала в здании Следственного комитета владыку Аршака", - написал Бабаян в соцсети Facebook*.
О причинах задержания не сообщается.
Ранее архиепископ Аршак Хачатрян заявил журналистам, что не поддастся на шантаж властей.
На прошлой неделе в армянских проправительственных онлайн-изданиях и Telegram-каналах было опубликовано письмо за подписью группы епископов и архиепископов, в котором католикоса всех армян Гарегина II обвиняют в стремлении выгородить архиепископа Аршака Хачатряна, подозреваемого в якобы аморальном поведении. Ранее в соцсетях была распространена компрометирующая Хачатряна видеозапись, в котором, как утверждается, он запечатлен вместе с женщиной. В опубликованном письме утверждалось, что проведенная Следственным комитетом Армении экспертиза "подтвердила подлинность видео", а католикос якобы отказался признавать ее результаты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Пашинян признал, что священникам рекомендовали не упоминать имя католикоса
Вчера, 14:08
 
РелигияВ миреАрменияРоссияГарегин IIАрмянская апостольская церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала