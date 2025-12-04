Группа "ФосАгро" стала амбассадором Стандарта общественного капитала

Рейтинг@Mail.ru
16:15 04.12.2025 (обновлено: 16:41 04.12.2025)
МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. АНО "Общественный капитал" и группа "ФосАгро" подписали соглашение о сотрудничестве, целью которого является совместная реализация мероприятий по продвижению Стандарта общественного капитала среди российских компаний, сообщает пресс-служба некоммерческой организации.
В рамках партнерства стороны планируют представить лучшие кейсы компании, реализованные в рамках национальных целей государства.
"С 2011 года группа "ФосАгро" регулярно публикует нефинансовую отчетность. Отмечу, что компания последовательно и системно реализует принципы социальной ответственности, а значит и Стандарта общественного капитала бизнеса. За последние пять лет средняя заработная плата сотрудников компании выросла в 2,2 раза, до 184 тысячи рублей. Кроме того, организация постоянно совершенствует производство продукции и внедряет новейшие технологии, расширяет линейку решений для сельхозпроизводителей и развивает обучающую платформу", - отметила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Она добавила, что компания поддерживает национальные проекты, реализуя в регионах присутствия инициативы по развитию спорта, медицины и образования, а также благоустраивает общественные пространства и строит для сотрудников жилые дома.
"Это отличный пример успешной компании, которая заботится о людях и может вдохновить других встать на этот путь", – подчеркнула Багатырова.
Поддержка социальных и благотворительных проектов в регионах присутствия и на федеральном уровне за три года составила 40 миллиардов рублей, в том числе 14,5 миллиарда рублей в прошлом году. На охрану окружающей среды "ФосАгро" направила свыше 33 миллиарда рублей только за последние три года.
"Стратегия развития компании тесно связана с устойчивостью регионов, где мы ведем деятельность. С самого основания "ФосАгро" ориентировалась на лучшие практики в области корпоративной социальной и экологической ответственности, открытости и прозрачности корпоративного управления. Во многом сегодня наши кейсы стали такими ориентирами для других. Это подтверждается, например, победами проектов "ФосАгро" в президентской премии "Лидеры ответственного бизнеса", высокими позициями в рейтингах", – отметил генеральный директор ПАО "ФосАгро" Александр Гильгенберг.
Он добавил, что сейчас компания реализует широкий спектр локальных и глобальных инициатив, поддерживает молодых ученых в рамках премии "Зеленая химия для жизни", которую вручает вместе с ЮНЕСКО и ИЮПАК. Также в группе создают возможности для молодых сотрудников внутри компании в рамках программы "ФосАгро Старт".
"Проекты "Детям России – образование, здоровье и духовность" (ДРОЗД) и "ФосАгро-Школа" для нас являются важнейшими направлениями для формирования здоровой физически и нравственно, всесторонне развитой молодежи. У компании есть собственная научно-исследовательская база, в состав группы "ФосАгро" входит институт по удобрениям и агрохимикатам АО "НИУИФ". Тесное сотрудничество в разработке инновационных решений выстроено "ФосАгро" с Российской академией наук и компанией "Иннопрактика", - добавил Гильгенберг.
По его словам, значительное внимание также уделяется исследованиям в области агробиотехнологий, которые проводятся на базе научно-технологического университета "Сириус".
"В целом на НИОКР ежегодно мы выделяем порядка 2,5 миллиарда рублей", – резюмировал он.
В роли амбассадора "ФосАгро" будет содействовать организации экспертных дискуссий, форумов и других мероприятий, направленных на внедрение Стандарта среди российских компаний.
