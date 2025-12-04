Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страны ЕС могут лишиться почти двухсот миллиардов долларов при конфискации российских активов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.

Сейчас на счетах бельгийского Euroclear заблокировано около 209 миллиардов долларов. Если их изымут для выдачи "репарационного кредита" Украине, Евросоюз, по данным на 2024 год, может потерять как минимум 190 миллиардов прямых инвестиций в российскую экономику.

Сильнее других пострадают Кипр (100 миллиардов долларов), Германия (20,1 миллиарда), а также Нидерланды (16,1 миллиарда), Франция (15,1 миллиарда) и Италия (13 миллиардов).

С учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств, которые вложили в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма может быть существенно больше — за счет скопившихся на счетах типа "С" средств.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.

Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят.

В среду Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, один из них — "репарационный кредит", который подразумевает использование заблокированных активов России.

Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".

Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.