Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
06:07 04.12.2025 (обновлено: 08:55 04.12.2025)
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России - РИА Новости, 04.12.2025
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России
Страны ЕС могут лишиться почти двухсот миллиардов долларов при конфискации российских активов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-04T06:07:00+03:00
2025-12-04T08:55:00+03:00
Названа сумма, которую ЕС рискует потерять при конфискации активов России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Страны ЕС могут лишиться почти двухсот миллиардов долларов при конфискации российских активов, подсчитало РИА Новости на основе данных национальных статслужб.
Сейчас на счетах бельгийского Euroclear заблокировано около 209 миллиардов долларов. Если их изымут для выдачи "репарационного кредита" Украине, Евросоюз, по данным на 2024 год, может потерять как минимум 190 миллиардов прямых инвестиций в российскую экономику.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Евродепутаты считают решение ЕЦБ по активам России пощечиной фон дер Ляйен
2 декабря, 16:20
Сильнее других пострадают Кипр (100 миллиардов долларов), Германия (20,1 миллиарда), а также Нидерланды (16,1 миллиарда), Франция (15,1 миллиарда) и Италия (13 миллиардов).
С учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств, которые вложили в российскую экономику до начала санкционной войны, сумма может быть существенно больше — за счет скопившихся на счетах типа "С" средств.
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
3 декабря, 17:27

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Страны объединения, обещавшие помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпали все имевшиеся ресурсы, при этом выделять деньги из собственного бюджета они не хотят.
В среду Еврокомиссия предложила два варианта финансирования Украины в 2026-2027 годах, один из них — "репарационный кредит", который подразумевает использование заблокированных активов России.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ узнали о планах США по замороженным российским активам
2 декабря, 11:23
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
Консенсуса по этому вопросу в Евросоюзе нет. На минувшей неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Захарова резко ответила на слова Макрона о замороженных российских активах
25 ноября, 15:41
 
