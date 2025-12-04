Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже адвоката заподозрили в покушении на мошенничество
10:48 04.12.2025 (обновлено: 10:49 04.12.2025)
В Воронеже адвоката заподозрили в покушении на мошенничество
В Воронеже адвоката заподозрили в покушении на мошенничество
Воронежский адвокат Сергей Жеребятьев задержан за покушение на мошенничество на сумму три миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.12.2025
воронеж, воронежская область
В Воронеже адвоката заподозрили в покушении на мошенничество

© Фото : РИА "Воронеж"Адвокат Сергей Жеребятьев
© Фото : РИА "Воронеж"
Адвокат Сергей Жеребятьев. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 дек - РИА Новости. Воронежский адвокат Сергей Жеребятьев задержан за покушение на мошенничество на сумму три миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Задержали за покушение на мошенничество. Обещал за 3 миллиона решить вопрос с представителями правоохранительной сферы", — сказал собеседник.
По информации "Коммерсанта", Ленинский райсуд Воронежа сегодня изберет подозреваемому, который возглавляет адвокатскую контору "Жеребятьев и партнеры", меру пресечения.
По данным Адвокатской палаты Воронежской области, Жеребятьев является представителем совета палаты по защите прав адвокатов при производстве обыска.
