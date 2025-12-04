https://ria.ru/20251204/advokat-2059714142.html
В Воронеже адвоката заподозрили в покушении на мошенничество
Воронежский адвокат Сергей Жеребятьев задержан за покушение на мошенничество на сумму три миллиона рублей, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 04.12.2025
