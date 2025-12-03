ГУР может готовить заговор против Зеленского, считают российские силовики

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины, как предположили в российских силовых структурах, может готовить заговор против Владимира Зеленского и привлечь для этого командира 225-го штурмового полка ВСУ Олега Ширяева.
«
"Совсем недавно Ширяев получил интересный подарок от ресурса, работающего в интересах ГУР, DeepState, а именно: книгу генерал-фельдмаршала нацистской Германии Эрвина Роммеля", - сказал собеседник РИА Новости.
СМИ: дед новой главы британской MI6 мог быть эсэсовцем
27 июня, 05:53
Ширяев выложил фото подарка на своей странице в соцсети, добавил он.
«
"Но с чего ГУРовцам присылать такие умные книги таким тупоголовым бандитам? Хотя, казалось бы, что особенного в книге, написанной нацистским генералом, подаренной украинскому нацисту от нацистов из ГУР? А то, что, по данным некоторых историков, Роммель был причастен к заговору против Гитлера в 1944 году", - сказал представитель силовых структур.
Параллель с текущей ситуацией, по его мнению, "напрашивается сама собой".
"Можно сколько угодно рассуждать о притянутых за уши фактах и теории заговоров, но моментально прибывшая в 225-й полк проверка СБУ говорит об обратном. Ширяеву даже пришлось спешно удалять публикацию с фото, где на первой странице подарка красуется подпись: "Олегу Ширяеву от ДипСтейт", - добавил он.
Представитель силовых структур напомнил, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже длительное время фигурирует в различного рода опросах на тему того, кто заменит Зеленского.
«
"Такие тонкие намеки, как книги Роммеля, могут очень остро восприниматься Зеленским в условиях, когда украинскую власть буквально трясет изнутри. Если предположить, что заговор действительно готовится, то тут четко видны мозговой центр в виде ГУР и "пехота" в лице не совсем умных, но на голову отмороженных штурмовиков в лице банды Ширяева и других подразделений новосформированного рода войск", - отметил собеседник агентства.
Ранее в силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что СБУ начала проверку в отношении командования 225-го штурмового полка ВСУ.
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов