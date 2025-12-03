Рейтинг@Mail.ru
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
10:43 03.12.2025 (обновлено: 18:13 03.12.2025)
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ждет от США сигналов после переговоров Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива...
Зеленский заявил, что ждет сигналов от США после встречи Путина и Уиткоффа

© Getty Images / Charles McQuillanВладимир Зеленский
© Getty Images / Charles McQuillan
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ждет от США сигналов после переговоров Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москве.
"Я готов воспринимать все сигналы и готов к встрече с президентом Трампом", — написал он.
Накануне вечером Путин принял в Кремле спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились почти пять часов.
Перед поездкой в Москву американская сторона встретилась с представителями Украины во Флориде.
