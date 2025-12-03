https://ria.ru/20251203/zelenskiy-2059440019.html
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 03.12.2025
"Я готов". Зеленский отреагировал на переговоры Путина и Уиткоффа
Владимир Зеленский в соцсети X заявил, что ждет от США сигналов после переговоров Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Дональда Трампа Стива... РИА Новости, 03.12.2025
Зеленский заявил, что ждет сигналов от США после встречи Путина и Уиткоффа