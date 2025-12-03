Рейтинг@Mail.ru
Заседание по иску ГП к экс-замминистра обороны Иванову перенесли
11:20 03.12.2025
Заседание по иску ГП к экс-замминистра обороны Иванову перенесли
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие по видео-конференц-связи в рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества, ради этого РИА Новости, 03.12.2025
Заседание по иску ГП к экс-замминистра обороны Иванову перенесли

Заседание по иску ГП к Иванову перенесли из-за его желания принять участие

Тимур Иванов во время оглашения приговора в суде. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие по видео-конференц-связи в рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества, ради этого заседание перенесли на пятницу, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Объявить перерыв до пятого декабря для организации видеоконференцсвязи с СИЗО "Лефортово" и участия Иванова", - огласила решение судья Тереза Жребец.
Из иска об изъятии имущества Иванова просят исключить украшения его женщин
26 ноября, 13:15
На этом настаивал адвокат Иванова Александр Марченко. Он заявил, что не может попасть к своему подзащитному в изолятор для согласования позиции по делу.
Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают Тимур Иванов, бывшая супруга Светлана Захарова, его отец Вадим Иванов, гражданская жена Мария Китаева, доверенное лицо Сергей Бородин, его водитель Андрей Петров, а также ООО "Дворянское гнездо", ООО "Гермес-Техно", ООО "Волжский берег", ООО "Агрокомплекс Русское Село", ООО "Гринэнерджи".
Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.
Арбитражный суд Москвы 25 ноября по заявлению банка ПСБ признал банкротом Тимура Иванова и открыл процедуру реализации его имущества.
Налоговая ликвидировала компанию отца Тимура Иванова
27 ноября, 02:32
