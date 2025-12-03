Заседание по иску ГП к экс-замминистра обороны Иванову перенесли

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов примет участие по видео-конференц-связи в рассмотрении иска Генпрокуратуры об изъятии его имущества, ради этого заседание перенесли на пятницу, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

"Объявить перерыв до пятого декабря для организации видеоконференцсвязи с СИЗО "Лефортово " и участия Иванова ", - огласила решение судья Тереза Жребец.

На этом настаивал адвокат Иванова Александр Марченко. Он заявил, что не может попасть к своему подзащитному в изолятор для согласования позиции по делу.

Сведения о незаконных доходах и приобретениях Иванова появились в ходе надзора за расследованием уголовного дела о получении взяток. Оно пока до суда не дошло, а по делу о растрате экс-замминистра был приговорен в июле к 13 годам колонии.