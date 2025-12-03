Рейтинг@Mail.ru
На Западе не верят в поражение России на Украине, заявил премьер Бельгии
12:05 03.12.2025 (обновлено: 13:07 03.12.2025)
На Западе не верят в поражение России на Украине, заявил премьер Бельгии
Премьер Бельгии де Вевер назвал поражение России на Украине иллюзией

Премьер Бельгии де Вевер назвал поражение России на Украине иллюзией

© AP Photo / Pamela SmithБарт де Вевер
Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Pamela Smith
Барт де Вевер. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Никто на Западе не верит всерьез в поражение России на Украине, это сказка и полная иллюзия, заявил в интервью бельгийскому изданию Libre премьер-министр королевства Барт де Вевер.
"Но кто на самом деле верит, что Россия проиграет на Украине? Это басня, полная иллюзия", - сказал он, комментируя планы Еврокомиссии по конфискации замороженных в Бельгии российских суверенных активов и их передачи Украине.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
8 октября, 09:00
Де Вевер также отметил, что "Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я персонально будем ощущать последствия вечно". "Мне кажется, это достаточно долгий период", - пошутил бельгийский премьер.
Он также добавил, что разделить риски с Бельгией согласилась только Германия. "Поэтому я сделаю все, чтобы заблокировать это досье", - отметил де Вевер.
Еврокомиссия в среду представит свое предложение по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву. Глава МИД Бельгии, где хранится основная часть средств Центробанка РФ, уже заявил, что королевство категорически против такого плана.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Мир на Украине невозможен без диалога с Россией, заявил Рубио
Вчера, 06:13
 
