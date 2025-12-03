На Западе не верят в поражение России на Украине, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Никто на Западе не верит всерьез в поражение России на Украине, это сказка и полная иллюзия, заявил в интервью бельгийскому изданию Libre премьер-министр королевства Барт де Вевер.

Де Вевер также отметил, что "Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я персонально будем ощущать последствия вечно". "Мне кажется, это достаточно долгий период", - пошутил бельгийский премьер.