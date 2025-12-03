На Западе не верят в поражение России на Украине, заявил премьер Бельгии

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Никто на Западе не верит всерьез в поражение России на Украине, это сказка и полная иллюзия, заявил в интервью бельгийскому изданию Libre премьер-министр королевства Барт де Вевер.
"Но кто на самом деле верит, что Россия проиграет на Украине? Это басня, полная иллюзия", - сказал он, комментируя планы Еврокомиссии по конфискации замороженных в Бельгии российских суверенных активов и их передачи Украине.
СМИ раскрыли, как премьер Бельгии попал в опалу из-за России
8 октября, 09:00
Де Вевер также отметил, что "Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я персонально будем ощущать последствия вечно". "Мне кажется, это достаточно долгий период", - пошутил бельгийский премьер.
Он также добавил, что разделить риски с Бельгией согласилась только Германия. "Поэтому я сделаю все, чтобы заблокировать это досье", - отметил де Вевер.
Еврокомиссия в среду представит свое предложение по использованию российских замороженных активов для кредита Киеву. Глава МИД Бельгии, где хранится основная часть средств Центробанка РФ, уже заявил, что королевство категорически против такого плана.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.