Захарова рассказала, что должно было впечатлить американцев в Москве
09:59 03.12.2025 (обновлено: 10:36 03.12.2025)
Захарова рассказала, что должно было впечатлить американцев в Москве
Захарова рассказала, что должно было впечатлить американцев в Москве
Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, РИА Новости, 03.12.2025
россия, сша, москва, стив уиткофф, джаред кушнер, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций
Захарова рассказала, что должно было впечатлить американцев в Москве

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, приехавшую на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они вышли и подумали: если еще в 2015 году (президент США Барак - ред.) Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше?", - пошутила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ведущий предположил, что дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, и подсветка центра Москвы должны были продемонстрировать хорошее состояние экономики России и впечатлить их, после чего они должны были понять, что с Россией необходимо договариваться.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков, говоря об итогах встречи, заявил, что стороны точно не стали дальше от мира, чем были.
В январе 2015 года, выступая перед конгрессом с докладом, президент-демократ Барак Обама заявил, что в результате санкций Россия якобы изолирована, а ее экономика "разорвана в клочья".
Россия США Москва Стив Уиткофф Джаред Кушнер Юрий Ушаков Российский фонд прямых инвестиций
 
 
