Захарова рассказала, что должно было впечатлить американцев в Москве

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Новогодняя подсветка Москвы, демонстрирующая хорошее состояние российской экономики, должна была произвести положительное впечатление на американскую делегацию, приехавшую на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они вышли и подумали: если еще в 2015 году (президент США Барак - ред.) Обама сказал, что российская экономика порвана в клочья, то что же будет дальше?", - пошутила Захарова в эфире радио Sputnik.
Ведущий предположил, что дорогой ресторан, который посетили спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, и подсветка центра Москвы должны были продемонстрировать хорошее состояние экономики России и впечатлить их, после чего они должны были понять, что с Россией необходимо договариваться.
Путин во вторник вечером принял в Кремле Уиткоффа и зятя президента США, основателя компании Affinity Partners Кушнера. С российской стороны во встрече участвовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Ушаков, говоря об итогах встречи, заявил, что стороны точно не стали дальше от мира, чем были.
В январе 2015 года, выступая перед конгрессом с докладом, президент-демократ Барак Обама заявил, что в результате санкций Россия якобы изолирована, а ее экономика "разорвана в клочья".