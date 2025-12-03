Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 03.12.2025 (обновлено: 08:52 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/zakharova-2059417768.html
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России - РИА Новости, 03.12.2025
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T08:51:00+03:00
2025-12-03T08:52:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ec9ee8a949fe2c21cd730420f38e358.jpg
https://ria.ru/20251203/nato-2059416851.html
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059275923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058957726_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f8d96f48bdcafde6dc362c16eaa8447e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России

Захарова: НАТО не смогла сорвать контакты по Украине и перешла к угрозам

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали по времени с активизацией контактов по Украине - предыдущие вбросы не смогли сорвать контакты по ней, тогда Запад перешел к запугиваниям и угрозам.
Драгоне заявил газете Financial Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
Доллары США - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Politico: НАТО может отказаться от регулярных пакетов помощи Украине
Вчера, 08:39
"Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она обратила внимание, что перед этим была запущена целая волна публикаций против России.
"Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", - отметила Захарова.
По ее оценке, это происходит в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта.
Владимир Зеленский перед встречей с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Режим зашатался". На Западе спорят, кому передать власть на Украине
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала