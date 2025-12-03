https://ria.ru/20251203/zakharova-2059417768.html
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об...
В МИД прокомментировали заявление об "упреждающих ударах" НАТО по России
Захарова: НАТО не смогла сорвать контакты по Украине и перешла к угрозам
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали по времени с активизацией контактов по Украине - предыдущие вбросы не смогли сорвать контакты по ней, тогда Запад перешел к запугиваниям и угрозам.
Драгоне заявил газете Financial Times о возможности рассмотреть нанесение упреждающего удара на фоне якобы действий РФ против альянса. По его словам, "упреждающий удар" можно было бы считать "оборонным действием".
"Это было сделано как раз в те дни, когда активизировались контакты, которые имеют своей целью урегулирование ситуации на Украине", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik
.
Она обратила внимание, что перед этим была запущена целая волна публикаций против России
.
"Видимо, искомого результата не достигли, контакты продолжились, никто на это не отреагировал так, как с точки зрения провокаторов, надо было отреагировать - тогда перешли к запугиваниям, угрозам, направленным конкретно на срыв договоренностей", - отметила Захарова
.
По ее оценке, это происходит в интересах западных "либеральных ультрас", заинтересованных в продолжении конфликта.