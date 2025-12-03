Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала попытки использовать активы России круговой порукой - РИА Новости, 03.12.2025
13:12 03.12.2025
Захарова назвала попытки использовать активы России круговой порукой
Захарова назвала попытки использовать активы России круговой порукой
Захарова назвала попытки использовать активы России круговой порукой

Захарова назвала попытки использовать замороженные активы РФ круговой порукой

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Попытки западных стран, в частности Великобритании, убедить Бельгию использовать российские замороженные активы, являются "круговой порукой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Всё так. Кроме одного - так никогда раньше не делали в Бельгии. А в Британии делали. Вот Британия и хочет, чтобы все остальные так начали делать. Круговая порука", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя слова премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о том, что нельзя "красть суверенные средства другой страны".
Ранее бельгийский премьер-министр заявил, что никто не верит в поражение России на Украине. Он назвал подобные суждения "сказками" и "сплошными иллюзиями" и подчеркнул, что раньше замороженные активы другой страны никто не "крал".
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Китай выступил против использования активов России для Украины
