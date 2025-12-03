Рейтинг@Mail.ru
"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:22 03.12.2025 (обновлено: 02:18 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/yuventus-2059388193.html
"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Ювентус" на своем поле обыграл "Удинезе" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T01:22:00+03:00
2025-12-03T02:18:00+03:00
футбол
спорт
ювентус
удинезе
мануэль локателли
кубок италии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059392839_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f3a8c1972856c5222a891394c38c53d.jpg
/20251203/bayer-2059387797.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059392839_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_ae74165ea816989be338958007775e6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ювентус, удинезе, мануэль локателли, кубок италии
Футбол, Спорт, Ювентус, Удинезе, Мануэль Локателли, Кубок Италии
"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Ювентус" обыграл "Удинезе" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии по футболу

© Getty Images / BSR AgencyФутболисты "Ювентуса"
Футболисты Ювентуса - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / BSR Agency
Читать в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Ювентус" на своем поле обыграл "Удинезе" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу.
Кубок Италии
02 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Ювентус
2 : 0
Удинезе
23‎’‎ • Matteo Palma (А)
69‎’‎ • Мануэль Локателли (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Мануэль Локателли (68-я минута, с пенальти). Автоголом отметился защитник "Удинезе" Маттео Пальма (23).
"Ювентус" вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет против победителя встречи "Аталанта" - "Дженоа".
Футболисты Байера - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Байер" пробился в четвертьфинал Кубка Германии
Вчера, 01:17
 
ФутболСпортЮвентусУдинезеМануэль ЛокателлиКубок Италии
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Металлург Мг
    5
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Трактор
    5
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Северсталь
    Динамо Москва
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Салават Юлаев
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    Торпедо НН
    4
    5
  • Футбол
    Закончен (П)
    Наполи
    Кальяри
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Венеция
    5
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ливерпуль
    Сандерленд
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Брентфорд
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала