"Ювентус" вышел в четвертьфинал Кубка Италии
"Ювентус" на своем поле обыграл "Удинезе" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T01:22:00+03:00
2025-12-03T01:22:00+03:00
2025-12-03T02:18:00+03:00
футбол
спорт
ювентус
удинезе
мануэль локателли
кубок италии
спорт, ювентус, удинезе, мануэль локателли, кубок италии
Футбол, Спорт, Ювентус, Удинезе, Мануэль Локателли, Кубок Италии
