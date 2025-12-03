Рейтинг@Mail.ru
Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник - РИА Новости, 03.12.2025
19:16 03.12.2025
Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник
Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник - РИА Новости, 03.12.2025
Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник
Созданное на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительство приняло решение освободить девять филиппинских моряков с пережившего атаку возле... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
йемен
красное море
евросоюз
ансар алла
оман
йемен
красное море
оман
в мире, йемен, красное море, евросоюз, ансар алла, оман
В мире, Йемен, Красное море, Евросоюз, Ансар Алла, Оман
Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник

Хуситы освободили девять филиппинских моряков с сухогруза Eternity C

© Media BBGСухогруз Eternity С, атакованный у берегов Йемена
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов Йемена - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Media BBG
Сухогруз Eternity С, атакованный у берегов Йемена. Архивное фото
КАИР, 3 дек - РИА Новости. Созданное на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительство приняло решение освободить девять филиппинских моряков с пережившего атаку возле берегов Йемена в июле греческого сухогруза Eternity C в ответ на посредничество султаната Омана, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Самолет ВВС Омана вылетел в Маскат из международного аэропорта Саны с девятью филиппинскими моряками на борту, задержанными группировкой "Ансар Алла" (хуситами)", - уточнил источник.
В июле греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на сухогруз Eternity C возле берегов Йемена три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших - россиянин, ему ампутировали конечность. Позднее "Ансар Алла" взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. На фоне атак некоторые компании приостанавливали перевозки через Красное море.
В миреЙеменКрасное мореЕвросоюзАнсар АллаОман
 
 
