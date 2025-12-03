Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник

КАИР, 3 дек - РИА Новости. Созданное на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительство приняло решение освободить девять филиппинских моряков с пережившего атаку возле берегов Йемена в июле греческого сухогруза Eternity C в ответ на посредничество султаната Омана, сообщил РИА Новости йеменский источник.