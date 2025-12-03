Хуситы освободили захваченных филиппинских моряков, сообщил источник

КАИР, 3 дек - РИА Новости. Созданное на севере Йемена движением "Ансар Алла" (хуситами) правительство приняло решение освободить девять филиппинских моряков с пережившего атаку возле берегов Йемена в июле греческого сухогруза Eternity C в ответ на посредничество султаната Омана, сообщил РИА Новости йеменский источник.
"Самолет ВВС Омана вылетел в Маскат из международного аэропорта Саны с девятью филиппинскими моряками на борту, задержанными группировкой "Ансар Алла" (хуситами)", - уточнил источник.
В июле греческий телеканал ERT сообщал, что в результате нападения на сухогруз Eternity C возле берегов Йемена три человека погибли и двое пострадали. Один из пострадавших - россиянин, ему ампутировали конечность. Позднее "Ансар Алла" взяло на себя ответственность за атаку на греческий сухогруз и заявило, что судно полностью затонуло. До этого военно-морская миссия ЕС Aspides сообщила, что шесть членов экипажа были спасены.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем суда, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. На фоне атак некоторые компании приостанавливали перевозки через Красное море.
