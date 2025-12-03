Рейтинг@Mail.ru
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник
12:45 03.12.2025
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник - РИА Новости, 03.12.2025
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник
Военное противостояние охватило богатую нефтью провинцию Хадрамаут на востоке Йемена, где силы Переходного совета Южного Йемена, которые выступают за его... РИА Новости, 03.12.2025
Сепаратисты с юга Йемена захватили власть на востоке, сообщил источник

Сепаратисты с юга Йемена захватили органы власти на востоке страны

Повстанцы-хуситы на улице Саны
Повстанцы-хуситы на улице Саны - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Hani Mohammed
Повстанцы-хуситы на улице Саны . Архивное фото
КАИР, 3 дек - РИА Новости. Военное противостояние охватило богатую нефтью провинцию Хадрамаут на востоке Йемена, где силы Переходного совета Южного Йемена, которые выступают за его отделение, захватили в среду президентский дворец в городе Сейюн после стычки с армейскими подразделениями, сообщил РИА Новости местный чиновник.
"Силы Переходного совета Южного Йемена контролируют президентский дворец в городе Сейюн, а также приближаются к штабу командования первого военного округа армии Йемена", - уточнил источник.
Во вторник источник в местных органах власти провинции Хадрамаут сообщил РИА Новости, что присланное с юга Йемена военное подкрепление сепаратистов отошло на окраины Сейюна, второго по величине города в Хадрамауте, после того, как танки первого военного округа произвели предупредительные выстрелы. На территории округа также дислоцируются военные Саудовской Аравии из коалиции по поддержке международно признанного правительства Йемена.
До недавнего времени восток Йемена оставался самой спокойной частью страны и не принимал участие в более десятилетнем военном конфликте между захватившими власть на севере хуситами и силами на стороне международно признанного правительства.
Поддерживаемый ОАЭ Переходный совет Южного Йемена, в состав которого входят многочисленные вооруженные группировки, фактически не подчиняется официальным йеменским властям. Нынешнее противостояние на востоке Йемена спровоцировало установление контроля племен востока Йемена над нефтедобычей в этом регионе и их требование направлять доходы от нефтедобычи на развитие провинции Хадрамаут, а не властям, которые нашли убежище на юге Йемена после захвата хуситами столицы Саны.
Заголовок открываемого материала