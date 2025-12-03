https://ria.ru/20251203/vsu-2059401297.html
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска - РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска
ВСУ использовали во время обороны Волчанска Харьковской области крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и... РИА Новости, 03.12.2025
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска
ВСУ использовали агрегатный завод и элеватор для обороны Волчанска