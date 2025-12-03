Рейтинг@Mail.ru
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 03.12.2025
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска
ВСУ использовали крупные промышленные предприятия для обороны Волчанска

ВСУ использовали агрегатный завод и элеватор для обороны Волчанска

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ использовали во время обороны Волчанска Харьковской области крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор, сообщило Минобороны России.
"Для обороны противник использовал крупные промышленные предприятия на территории города, такие как Волчанский агрегатный завод и элеватор", - говорится в сообщении ведомства.
ВСУ использовали город как крупный укрепрайон с развитой сетью подземных коммуникаций и мощной линией обороны по реке Волчья, подчеркнули в министерстве обороны России.
Президент России Владимир Путин 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады об освобождении Красноармейска и Волчанска.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Минобороны отметили действия солдат, освобождавших Волчанск
