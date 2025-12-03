Рейтинг@Mail.ru
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:34 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/volchansk-2059500370.html
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска - РИА Новости, 03.12.2025
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска
Мирные жители еще находятся в Волчанске, небольшими группами их эвакуируют российские военные, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:34:00+03:00
2025-12-03T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055446643_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_9aabd5f350e27d04d7a2080c32f64f35.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055446643_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_e4b2de7b4564fb647dd61cee56ee0bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска

Ганчев: ВС РФ эвакуируют местных жителей из Волчанска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Мирные жители еще находятся в Волчанске, небольшими группами их эвакуируют российские военные, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Волчанска Харьковской области.
"По нашей информации, в Волчанске еще находятся мирные жители. Точное количество назвать сложно, потому что они рассредоточены по всему городу. Небольшими группами, но выводить людей из этой зоны у наших военнослужащих получается", - сообщил РИА Новости Ганчев.
Он отметил, что сейчас у сотрудников администрации главная задача оказать поддержку жителям Волчанска, которых удается эвакуировать.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала