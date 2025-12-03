https://ria.ru/20251203/volchansk-2059500370.html
Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы рф
Ганчев: ВС РФ эвакуируют местных жителей из Волчанска
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Мирные жители еще находятся в Волчанске, небольшими группами их эвакуируют российские военные, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении города Волчанска Харьковской области
"По нашей информации, в Волчанске еще находятся мирные жители. Точное количество назвать сложно, потому что они рассредоточены по всему городу. Небольшими группами, но выводить людей из этой зоны у наших военнослужащих получается", - сообщил РИА Новости Ганчев.
Он отметил, что сейчас у сотрудников администрации главная задача оказать поддержку жителям Волчанска, которых удается эвакуировать.