Российские военные продолжают эвакуировать мирных жителей из Волчанска

"По нашей информации, в Волчанске еще находятся мирные жители. Точное количество назвать сложно, потому что они рассредоточены по всему городу. Небольшими группами, но выводить людей из этой зоны у наших военнослужащих получается", - сообщил РИА Новости Ганчев.