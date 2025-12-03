МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области отличались высокой слаженностью и профессионализмом, сообщило Минобороны РФ.

"Действия личного состава подразделений под общим руководством командования группировки войск "Север" отличались высокой слаженностью и профессионализмом. Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказал военнослужащий РФ с позывным "Карта" на видео от Минобороны РФ, Волчанск освобожден расчетами беспилотных систем.

"Мы освободили Волчанск и освободили его расчетами беспилотных систем, расчетами ближнего действия, расчетами разведударных барражирующих боеприпасов, продвигая штурмовые отряды, и в взаимодействии с батальоном связи 128-й бригады. Мы всегда контролировали каждый подход противника", - сказал он.

Его боевой товарищ с позывным "Мамба" отметил, что российские военные не испытывают никаких проблем с поставками и могут спокойно выполнять поставленные цели.

"В целом поставки у нас налажены, никаких проблем с провизией, с оборудованием, с техникой нет. Все приходит вовремя. Когда нужно, все нам поступает", - подчеркнул он.

Командир отделения разведки "Петруха" добавил, что военнослужащие ВС РФ очень ответственные профессионалы.