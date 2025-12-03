https://ria.ru/20251203/volchansk-2059401127.html
В Минобороны отметили действия солдат, освобождавших Волчанск
В Минобороны отметили действия солдат, освобождавших Волчанск - РИА Новости, 03.12.2025
В Минобороны отметили действия солдат, освобождавших Волчанск
Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T05:03:00+03:00
2025-12-03T05:03:00+03:00
2025-12-03T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
волчанск
харьковская область
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45579cca7da6cb292c0e7e87d571e460.jpg
https://ria.ru/20251202/krasnoarmeysk-2059380607.html
https://ria.ru/20251203/vsu-2059400968.html
россия
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642937_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e802f9a8ec8235f7a2fea8820024bf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, волчанск, харьковская область, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Волчанск, Харьковская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин
В Минобороны отметили действия солдат, освобождавших Волчанск
Минобороны: действия бойцов во время боев за Волчанск отличались слаженностью
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Действия личного состава подразделений ВС РФ под общим руководством командования группировки войск "Север" во время освобождения Волчанска в Харьковской области отличались высокой слаженностью и профессионализмом, сообщило Минобороны РФ.
Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов
ранее доложил президенту РФ Владимиру Путину
об освобождении города Волчанска Харьковской области
.
"Действия личного состава подразделений под общим руководством командования группировки войск "Север" отличались высокой слаженностью и профессионализмом. Огневое подавление опорных пунктов и узлов сопротивления противника, выявленных с помощью беспилотных авиационных комплексов, позволило рассечь вражескую оборону", - говорится в сообщении ведомства.
Как рассказал военнослужащий РФ с позывным "Карта" на видео от Минобороны РФ, Волчанск освобожден расчетами беспилотных систем.
"Мы освободили Волчанск и освободили его расчетами беспилотных систем, расчетами ближнего действия, расчетами разведударных барражирующих боеприпасов, продвигая штурмовые отряды, и в взаимодействии с батальоном связи 128-й бригады. Мы всегда контролировали каждый подход противника", - сказал он.
Его боевой товарищ с позывным "Мамба" отметил, что российские военные не испытывают никаких проблем с поставками и могут спокойно выполнять поставленные цели.
"В целом поставки у нас налажены, никаких проблем с провизией, с оборудованием, с техникой нет. Все приходит вовремя. Когда нужно, все нам поступает", - подчеркнул он.
Командир отделения разведки "Петруха" добавил, что военнослужащие ВС РФ очень ответственные профессионалы.
"Ребята, скажу ответственные, понимающие, с такими можно работать. Нигде не бросят, во-первых. Побольше бы таких ребят", - сказал "Петруха" на видео от Минобороны РФ.