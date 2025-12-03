https://ria.ru/20251203/vladivostok-2059501614.html
Во Владивостоке загорелась мансарда многоквартирного жилого дома
Во Владивостоке загорелась мансарда многоквартирного жилого дома
Мансарда многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров во Владивостоке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 03.12.2025
владивосток
россия
