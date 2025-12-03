Во Владивостоке загорелась мансарда многоквартирного жилого дома

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мансарда многоквартирного жилого дома загорелась на площади порядка 400 квадратных метров во Владивостоке, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Уборевича. На момент прибытия пожарных горела мансарда дома. Площадь пожара составляет около 400 квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.