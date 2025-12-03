Рейтинг@Mail.ru
Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья - РИА Новости, 03.12.2025
Ставропольский край
Ставропольский край
 
15:58 03.12.2025
Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья
Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья - РИА Новости, 03.12.2025
Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья
Участники спецоперации из Ставропольского края получают все положенные им выплаты, большое внимание уделяется семьям бойцов – организованы оплата образования... РИА Новости, 03.12.2025
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья

Владимиров: на Ставрополье уделяют большое внимание поддержке семей бойцов

© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского краяВладимир Владимиров
Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : пресс-служба правительства Ставропольского края
Владимир Владимиров . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники спецоперации из Ставропольского края получают все положенные им выплаты, большое внимание уделяется семьям бойцов – организованы оплата образования для детей военнослужащих, бесплатное питание в школах, введен ряд налоговых льгот, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время пресс-конференции в среду.
Глава края рассказал о созданной системе поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей.
"Самую большую работу проводят сами ставропольцы. У нас в крае нет ни одного населенного пункта, где бы местные жители не организовали работу по самым разным направлениям поддержки бойцов. Это и плетение сетей, и изготовление окопных свечей, приготовление домашних продуктов питания, и многое другое", – приводит пресс-служба слова Владимирова.
Он подчеркнул, что каждая территория края направляет грузы в зону СВО, которые собираются по заказам бойцов.
"На сегодняшний день мы создали такую инфраструктуру поддержки наших ребят, которая закрыла большую часть вопросов – от обеспечения бойцов на передовой до поддержки их близких в бытовых и житейских вопросах. Кроме того, в краевом центре создан реабилитационный центр для военнослужащих, такой же формируем на Кавказских Минеральных Водах. Эту работу продолжим", – отметил Владимиров.
Губернатор региона напомнил, что на Ставрополье с начала СВО действует ряд мер поддержки, в том числе – за счет краевых госпрограмм и регпроектов. Так, в регионе работает грант для участников СВО для восстановления бизнеса в размере 5 миллионов рублей, а также социальные контракты. На эти цели направленно 600 миллионов рублей.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Глава Ставрополья поручил расширять возможности реабилитации ветеранов СВО
19 ноября, 15:01
 
Ставропольский крайВладимир ВладимировСтавропольский край
 
 
