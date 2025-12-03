Владимиров рассказал о поддержке участников СВО из Ставрополья

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники спецоперации из Ставропольского края получают все положенные им выплаты, большое внимание уделяется семьям бойцов – организованы оплата образования для детей военнослужащих, бесплатное питание в школах, введен ряд налоговых льгот, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров во время пресс-конференции в среду.

Глава края рассказал о созданной системе поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей.

"Самую большую работу проводят сами ставропольцы. У нас в крае нет ни одного населенного пункта, где бы местные жители не организовали работу по самым разным направлениям поддержки бойцов. Это и плетение сетей, и изготовление окопных свечей, приготовление домашних продуктов питания, и многое другое", – приводит пресс-служба слова Владимирова.

Он подчеркнул, что каждая территория края направляет грузы в зону СВО, которые собираются по заказам бойцов.

"На сегодняшний день мы создали такую инфраструктуру поддержки наших ребят, которая закрыла большую часть вопросов – от обеспечения бойцов на передовой до поддержки их близких в бытовых и житейских вопросах. Кроме того, в краевом центре создан реабилитационный центр для военнослужащих, такой же формируем на Кавказских Минеральных Водах. Эту работу продолжим", – отметил Владимиров.