Владимиров: две малые гидроэлектростанции проектируют на Ставрополье

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. На данный момент в Ставропольском крае проектируют две малые гидроэлектростанции, сообщил журналистам губернатор региона Владимир Владимиров в среду на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что Ставропольский край является одним из крупнейших регионом в России по малой энергетике. Глава региона сообщил, что на этом делают упор в крае.

"Мы этим тоже гордимся сегодня. Большое гидро сейчас сложно развивать в России, а малое гидро — это то, на что делается упор. Проектируется еще две малые гидроэлектростанции. Я надеюсь, что мы их построим", - сказал Владимиров.

Губернатор Ставропольского края также добавил, что в Левокумском муниципальном округе в настоящий момент прорабатывается план еще одной солнечной электростанции. Регион будет этот вопрос прорабатывать.

Также во время пресс-конференции Владимиров сообщил о высоком качестве урожая в Ставропольском крае, в том числе благодаря поддержке аграриев региона за счет краевой госпрограммы "Развитие сельского хозяйства".