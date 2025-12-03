Рейтинг@Mail.ru
ВККС рассмотрит вопрос о заведении дел против пяти судей из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 03.12.2025
18:42 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/vkks-2059594939.html
ВККС рассмотрит вопрос о заведении дел против пяти судей из Ростова-на-Дону
ВККС рассмотрит вопрос о заведении дел против пяти судей из Ростова-на-Дону - РИА Новости, 03.12.2025
ВККС рассмотрит вопрос о заведении дел против пяти судей из Ростова-на-Дону
Высшая квалификационная коллегия судей 8 декабря рассмотрит вопрос о возбуждении уголовных дел против пяти судей из Ростова-на-Дону, сказано в повестке,... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T18:42:00+03:00
2025-12-03T18:42:00+03:00
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96020/64/960206410_227:0:2000:1330_1920x0_80_0_0_9289c69775b1dfeee4ff380c9532289b.jpg
1920
1920
true
ростов-на-дону
Ростов-на-Дону
ВККС рассмотрит вопрос о заведении дел против пяти судей из Ростова-на-Дону

ВККС рассмотрит вопрос о возбуждении дел против пяти ростовских судей 8 декабря

© Fotolia / Corgarashu Суд
Суд - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Fotolia / Corgarashu
Суд. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Высшая квалификационная коллегия судей 8 декабря рассмотрит вопрос о возбуждении уголовных дел против пяти судей из Ростова-на-Дону, сказано в повестке, опубликованной на официальном сайте ведомства.
"Внеочередное заседание Высшей квалификационной коллегии состоится 8 декабря", - отмечается в повестке.
Ростов-на-Дону
 
 
