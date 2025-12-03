https://ria.ru/20251203/vkks-2059594939.html
ВККС рассмотрит вопрос о заведении дел против пяти судей из Ростова-на-Дону
Высшая квалификационная коллегия судей 8 декабря рассмотрит вопрос о возбуждении уголовных дел против пяти судей из Ростова-на-Дону, сказано в повестке,... РИА Новости, 03.12.2025
