МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в Индию весьма ожидаем обеими сторонами, он давно планировался, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Визит Путина в Индию ожидаем обеими сторонами, заявил Ушаков
Визит Путина в Индию ожидаем обеими сторонами, заявил Ушаков - РИА Новости, 03.12.2025
Визит Путина в Индию ожидаем обеими сторонами, заявил Ушаков
Визит президента России Владимира Путина в Индию весьма ожидаем обеими сторонами, он давно планировался, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. РИА Новости, 03.12.2025
Владимир Путин. Архивное фото