Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Выясняется, что коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине, поэтому ЕС и не требовал от Киева отчета о потраченных средствах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве. Здесь тоже процветает колоссальная коррупция", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*.

Министр отметил, что ему "показалось странным, что на последней встрече министров иностранных дел никто не упомянул о грандиозном коррупционном скандале, разгорающемся на Украине".

"Никто не потребовал от украинцев отчитаться за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом после того, как выяснилось, что на Украине процветает коррупция, организованная на самом высоком государственном уровне, и что деньги европейских налогоплательщиков оказались в руках военной мафии", - добавил Сийярто.

По его словам, с задержанием экс-главы европейской дипломатии и бывшего генсека дипслужбы ЕС "из шкафа выпал очередной скелет" и Брюссель продемонстрировал, что "сам опутан коррупционной сетью" не меньше, чем Киев.

Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.