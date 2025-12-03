Рейтинг@Mail.ru
Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто
15:31 03.12.2025
Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто
в мире, брюссель, украина, киев, федерика могерини, петер сийярто, евросоюз
В мире, Брюссель, Украина, Киев, Федерика Могерини, Петер Сийярто, Евросоюз
Коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как на Украине, заявил Сийярто

Сийярто: ЕС не просил отчеты о потраченных средствах у Украины из-за коррупции

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
 Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
БУДАПЕШТ, 3 дек - РИА Новости. Выясняется, что коррупция в Брюсселе такая же масштабная, как и на Украине, поэтому ЕС и не требовал от Киева отчета о потраченных средствах, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Думаю, теперь понятно, почему Брюссель не привлек Киев к ответственности, ведь в Брюсселе происходит то же самое, что и в Киеве. Здесь тоже процветает колоссальная коррупция", - сказал Сийярто венгерским журналистам в Брюсселе, трансляция велась в соцсети Facebook*.
Владимир Путин и Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Венгрии указали на неточность перевода слов Путина на встрече с Орбаном
30 ноября, 19:15
Министр отметил, что ему "показалось странным, что на последней встрече министров иностранных дел никто не упомянул о грандиозном коррупционном скандале, разгорающемся на Украине".
"Никто не потребовал от украинцев отчитаться за сотни миллиардов евро, выделенных Евросоюзом после того, как выяснилось, что на Украине процветает коррупция, организованная на самом высоком государственном уровне, и что деньги европейских налогоплательщиков оказались в руках военной мафии", - добавил Сийярто.
По его словам, с задержанием экс-главы европейской дипломатии и бывшего генсека дипслужбы ЕС "из шкафа выпал очередной скелет" и Брюссель продемонстрировал, что "сам опутан коррупционной сетью" не меньше, чем Киев.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов. Газета Soir писала, что по делу о предполагаемом мошенничестве задержана экс-глава евродипломатии Федерика Могерини. Газета Echo сообщала, что полиция Бельгии задержала бывшего генсека дипслужбы ЕС Стефано Саннино.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Брюсселе были ошарашены обысками в службе внешних связей ЕС, пишут СМИ
Вчера, 11:50
 
В миреБрюссельУкраинаКиевФедерика МогериниПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
