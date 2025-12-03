США обсуждают возможный переезд Мадуро в Катар, пишет NYP

ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. В администрации США обсуждается сценарий, при котором президент Венесуэлы Николас Мадуро мог бы переехать в Катар в рамках международных усилий по урегулированию кризиса в Венесуэле, пишет газета New York Post со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио предложил рассмотреть вариант релокации Мадуро в Катар, который участвует в посреднических контактах по ситуации вокруг Венесуэлы. Несколько действующих и бывших представителей администрации назвали такой сценарий "вполне реалистичным".
"Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ любят участвовать в подобных схемах — это укрепляет их отношения с США", - приводит газета слова источника, близкого к администрации. Он добавил, что государства Персидского залива нередко соперничают друг с другом в вопросах сотрудничества с Вашингтоном.
При этом другой источник, знакомый с ролью Катара в дипломатических контактах, опроверг утверждения о том, что Мадуро якобы подыскивает жильё в Дохе. "Это неправда", - сказал он.
Отношения Каракаса с Вашингтоном обострились в августе, когда США развернули в Карибском море крупную военно-морскую группировку, включающую эсминцы, атомную субмарину, авианосец USS Gerald R. Ford и более 4 тысяч морских пехотинцев. Белый дом объяснил это необходимостью борьбы с наркотрафиком. Со 2 сентября вооружённые силы США нанесли более 20 ударов по судам, которые, как утверждается, перевозили наркотики, что привело к гибели не менее 83 человек. Для расследования этих действий Национальная ассамблея Венесуэлы создала специальную комиссию, намеренную передать материалы в международные инстанции.
Каракас расценил развертывание как нарушение международного права и часть гибридной войны, направленной на смену руководства страны. Президент Николас Мадуро заявил, что располагает более чем 200 тысячами военнослужащих для реагирования на любые сценарии, и привёл в готовность Боливарианскую милицию численностью свыше восьми миллионов человек.
Напряжённость усилилась после уведомления Федерального авиационного управления США от 21 ноября, рекомендовавшего авиакомпаниям соблюдать повышенные меры предосторожности при полётах в районе Майкетии. Вслед за этим Iberia, GOL, Avianca, TAP, Latam Airlines, Turkish Airlines, Air Europa и Plus Ultra приостановили рейсы в Венесуэлу.
