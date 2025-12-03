США обсуждают возможный переезд Мадуро в Катар, пишет NYP

Каракас расценил развертывание как нарушение международного права и часть гибридной войны, направленной на смену руководства страны. Президент Николас Мадуро заявил, что располагает более чем 200 тысячами военнослужащих для реагирования на любые сценарии, и привёл в готовность Боливарианскую милицию численностью свыше восьми миллионов человек.