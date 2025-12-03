Приостановка рейсов в Венесуэлу разрушила планы жителей страны на Рождество

КАРАКАС, 3 дек - РИА Новости. Приостановка полетов ряда авиакомпаний в Венесуэлу из-за напряженной ситуации в Карибском регионе разрушило планы многих венесуэльцев на рождественские праздники, рассказали РИА Новости местные жители.

Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года. После этого ряд авиакомпаний, включая испанскую Iberia, португальскую TAP, чилийскую LATAM, колумбийскую Avianca, бразильскую GOL, а также Caribbean из Тринидада Тобаго , отменили рейсы в Венесуэлу.

"Моя дочь уже семь лет живет в Мадриде , и я думала впервые провести праздники с ней. Мы уже сняли дом, чтобы также отпраздновать ее день рождения 1 января, но я не смогу поехать, мне разрушили все планы", - сказала РИА Новости жительница Каракаса Лаура Мартинес.

Андреина Карраскеро, работница банковского сектора, верит в то, что ситуация еще может наладиться.

"Моя двоюродная сестра живет в Испании , она уже купила мне билет; мы забронировали жилье в Барселоне на Рождество и Новый год. Надеюсь, они смогут возобновить рейсы, чтобы мы смогли путешествовать. Не факт, что это произойдет, но надежда умирает последней", - сказала она.

Венесуэлка Карина Санчес, живущая в Мадриде, рассказала, что не сможет посетить свадьбу родственника в латиноамериканской стране из-за отмены рейсов.

"Я купила билет Air Europa , потому что собиралась на свадьбу родственника в Валенсии , но не думаю, что смогу полететь, потому что они говорят одно, потом другое, никакой ясности. Я уже считаю эту поездку для себя отмененной", - сказала она.