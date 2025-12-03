Рейтинг@Mail.ru
Приостановка рейсов в Венесуэлу разрушила планы жителей страны на Рождество
04:29 03.12.2025
Приостановка рейсов в Венесуэлу разрушила планы жителей страны на Рождество
Приостановка рейсов в Венесуэлу разрушила планы жителей страны на Рождество
Приостановка рейсов в Венесуэлу разрушила планы жителей страны на Рождество

Приостановка рейсов ряда компаний в Венесуэлу разрушила планы людей на Рождество

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
КАРАКАС, 3 дек - РИА Новости. Приостановка полетов ряда авиакомпаний в Венесуэлу из-за напряженной ситуации в Карибском регионе разрушило планы многих венесуэльцев на рождественские праздники, рассказали РИА Новости местные жители.
Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило уведомление для летчиков, в котором сообщило о рисках полетов в районе Венесуэлы из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности в стране или вокруг нее. Уведомление действует с 21 ноября 2025 года по 19 февраля 2026 года. После этого ряд авиакомпаний, включая испанскую Iberia, португальскую TAP, чилийскую LATAM, колумбийскую Avianca, бразильскую GOL, а также Caribbean из Тринидада и Тобаго, отменили рейсы в Венесуэлу.
Лидер большинства в верхней палате конгресса США Чак Шумер - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В сенате пригрозили не дать Трампу разместить военных США в Венесуэле
2 декабря, 04:10
"Моя дочь уже семь лет живет в Мадриде, и я думала впервые провести праздники с ней. Мы уже сняли дом, чтобы также отпраздновать ее день рождения 1 января, но я не смогу поехать, мне разрушили все планы", - сказала РИА Новости жительница Каракаса Лаура Мартинес.
Андреина Карраскеро, работница банковского сектора, верит в то, что ситуация еще может наладиться.
"Моя двоюродная сестра живет в Испании, она уже купила мне билет; мы забронировали жилье в Барселоне на Рождество и Новый год. Надеюсь, они смогут возобновить рейсы, чтобы мы смогли путешествовать. Не факт, что это произойдет, но надежда умирает последней", - сказала она.
Венесуэлка Карина Санчес, живущая в Мадриде, рассказала, что не сможет посетить свадьбу родственника в латиноамериканской стране из-за отмены рейсов.
"Я купила билет Air Europa, потому что собиралась на свадьбу родственника в Валенсии, но не думаю, что смогу полететь, потому что они говорят одно, потом другое, никакой ясности. Я уже считаю эту поездку для себя отмененной", - сказала она.
Решение ряда иностранных авиакомпаний приостановить полеты в Венесуэлу на фоне напряженности между Каркасом и Вашингтоном затрагивает интересы около 8 тысяч пассажиров в неделю, сообщила ранее РИА Новости глава ассоциации туристических агентств и туризма Вики Эррера.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп "закрыл" небо над Венесуэлой, так как Мадуро не покинул страну
2 декабря, 03:11
 
