Делегация Чувашии побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегация Чувашской Республики с 23 по 30 ноября побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Делегация Чувашии под руководством исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики региона Марата Якушева провела серию встреч в Навоийской и Бухарской областях Узбекистана. Основной целью поездки стало налаживание взаимовыгодных деловых контактов и кооперационных связей между предприятиями регионов, поиск новых возможностей для сотрудничества в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.

В состав делегации вошли представители чувашских компаний: ООО "Техмашхолдинг", ООО "Чебоксарский машиностроительный завод "Текстильмаш"", ООО "Четра", ООО "Фирдавил и Компания", ООО "Агрофирма "Слава картофелю", ООО "ЧебоМилк", СССПК "Лук-Агро", ООО "Чебоксарская фабрика дверей плюс", ТПК "Агромаш", ООО "Чулочно-трикотажная фабрика".

"Подобные визиты – драйвер для долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Наши бизнесы заинтересованы друг в друге, и сейчас главное – не останавливаться на достигнутом, а последовательно развивать совместные проекты Чувашии и Узбекистана. Это напрямую отвечает нашим стратегическим целям по укреплению экономики республики и расширению международных связей", – отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

В Узбекистане прошел ряд встреч на высоком уровне: делегация обсудила перспективы взаимовыгодного сотрудничества с заместителем хокима Навоийской области по инвестициям, промышленности и торговле Эльбеком Гаффаровым, а также с заместителем хокима Бухарской области по вопросам сельского и водного хозяйства Амрилло Назаровым. Представители Чувашской Республики посетили предприятия и организации Узбекистана, что позволило выявить точки соприкосновения и заключить предварительные договоренности.

Компании ООО "Техмашхолдинг" и ООО "Чебоксарский машиностроительный завод "Текстильмаш" достигли договоренностей с текстильными производственными компаниями Узбекистана.

ООО "Четра" провело переговоры с представителями горнодобывающего комплекса, строительных и производственных предприятий Узбекистана.

Компания ООО "Фирдавиль и Ко" договорилась о поставке труборезного оборудования для комплектации станочного парка завода по производству трубной продукции ENPIPE.

В агросекторе Бухарской области огромный потенциал. Здесь планируется масштабное развитие производства столового картофеля. Агрофирма "Слава картофелю" готова наладить поставки элитных сортов семенного картофеля российской селекции в объеме 200 тонн в год. Аграрии региона проявили интерес к семенному материалу для овощеводства.