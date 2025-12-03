Рейтинг@Mail.ru
Делегация Чувашии побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:52 03.12.2025 (обновлено: 11:22 03.12.2025)
https://ria.ru/20251203/uzbekistan-2059441253.html
Делегация Чувашии побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии
Делегация Чувашии побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии - РИА Новости, 03.12.2025
Делегация Чувашии побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии
Делегация Чувашской Республики с 23 по 30 ноября побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T10:52:00+03:00
2025-12-03T11:22:00+03:00
твой бизнес – новости
узбекистан
чувашская республика (чувашия)
бухарская область
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_53369cbf62ccc81dae8ddb3dafb76c0f.jpg
https://ria.ru/20251202/fermer-2059281257.html
https://ria.ru/20251202/bashkortostan-2059165290.html
узбекистан
чувашская республика (чувашия)
бухарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155147/08/1551470815_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c5c2a9304ea642a2405f9894b5051d17.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, узбекистан, чувашская республика (чувашия), бухарская область, олег николаев (политик)
Твой бизнес – новости, Узбекистан, Чувашская Республика (Чувашия), Бухарская область, Олег Николаев (политик)
Делегация Чувашии побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии

Делегация Чувашии посетила Узбекистан для налаживания деловых контактов

© РИА Новости / Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Делегация Чувашской Республики с 23 по 30 ноября побывала в Узбекистане в рамках бизнес-миссии, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Делегация Чувашии под руководством исполняющего обязанности министра промышленности и энергетики региона Марата Якушева провела серию встреч в Навоийской и Бухарской областях Узбекистана. Основной целью поездки стало налаживание взаимовыгодных деловых контактов и кооперационных связей между предприятиями регионов, поиск новых возможностей для сотрудничества в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
Сбор овощей в фермерском хозяйстве - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Фермеры Подмосковья получили более 260 гектаров земли в ноябре
2 декабря, 17:09
В состав делегации вошли представители чувашских компаний: ООО "Техмашхолдинг", ООО "Чебоксарский машиностроительный завод "Текстильмаш"", ООО "Четра", ООО "Фирдавил и Компания", ООО "Агрофирма "Слава картофелю", ООО "ЧебоМилк", СССПК "Лук-Агро", ООО "Чебоксарская фабрика дверей плюс", ТПК "Агромаш", ООО "Чулочно-трикотажная фабрика".
"Подобные визиты – драйвер для долгосрочных и взаимовыгодных отношений. Наши бизнесы заинтересованы друг в друге, и сейчас главное – не останавливаться на достигнутом, а последовательно развивать совместные проекты Чувашии и Узбекистана. Это напрямую отвечает нашим стратегическим целям по укреплению экономики республики и расширению международных связей", – отметил глава Чувашской Республики Олег Николаев.
В Узбекистане прошел ряд встреч на высоком уровне: делегация обсудила перспективы взаимовыгодного сотрудничества с заместителем хокима Навоийской области по инвестициям, промышленности и торговле Эльбеком Гаффаровым, а также с заместителем хокима Бухарской области по вопросам сельского и водного хозяйства Амрилло Назаровым. Представители Чувашской Республики посетили предприятия и организации Узбекистана, что позволило выявить точки соприкосновения и заключить предварительные договоренности.
Компании ООО "Техмашхолдинг" и ООО "Чебоксарский машиностроительный завод "Текстильмаш" достигли договоренностей с текстильными производственными компаниями Узбекистана.
ООО "Четра" провело переговоры с представителями горнодобывающего комплекса, строительных и производственных предприятий Узбекистана.
Компания ООО "Фирдавиль и Ко" договорилась о поставке труборезного оборудования для комплектации станочного парка завода по производству трубной продукции ENPIPE.
В агросекторе Бухарской области огромный потенциал. Здесь планируется масштабное развитие производства столового картофеля. Агрофирма "Слава картофелю" готова наладить поставки элитных сортов семенного картофеля российской селекции в объеме 200 тонн в год. Аграрии региона проявили интерес к семенному материалу для овощеводства.
Также чувашские специалисты ознакомились с животноводческим комплексом, который отличается условиями содержания и кормления. Деятельность агрокластера Узбекистана характеризуется высокой цифровой организацией.
Уфа, Республика Башкортостан - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Еще девять предпринимателей из Башкортостана получат господдержку
2 декабря, 12:25
 
Твой бизнес – новостиУзбекистанЧувашская Республика (Чувашия)Бухарская областьОлег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала