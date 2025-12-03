Рейтинг@Mail.ru
Хакеры: боевик ВМС Украины продает военные разработки частным лицам - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:04 03.12.2025
Хакеры: боевик ВМС Украины продает военные разработки частным лицам
Хакеры: боевик ВМС Украины продает военные разработки частным лицам - РИА Новости, 03.12.2025
Хакеры: боевик ВМС Украины продает военные разработки частным лицам
Военнослужащий 385-й бригады ВМС Украины, оператор и водитель безэкипажных катеров Михаил Печенюк продает военные разработки ВСУ в области программного... РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черное море
новороссийск
мария захарова
вооруженные силы украины
украина
черное море
новороссийск
Хакеры: боевик ВМС Украины продает военные разработки частным лицам

РИА Новости: боевик ВМС Украины Печенюк продает военные разработки частным лицам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Военнослужащий 385-й бригады ВМС Украины, оператор и водитель безэкипажных катеров Михаил Печенюк продает военные разработки ВСУ в области программного обеспечения частным лицам, сообщил РИА Новости участник пророссийской группировки хакеров Beregini пожелавший сохранить анонимность.
Он также предоставил скриншоты с сайта, на котором проводилась продажа разработок. Информацию о продаже военных разработок получили пророссийские хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп", взломавшие компьютеры командования военно-морскими силами Украины.
"Когда мы получили полный список, мы начали искать информацию о каждом боевике. В результате недолгого поиска мы нашли нечто интересное. Один из моряков, не скрывая своего имени, продает одну из военных разработок ВМС Украины в сфере программного обеспечения за два доллара на общедоступном сайте для онлайн-покупок", - сказал представитель Beregini.
Он добавил, что данная технология применяется в морской навигации, в частности при записи координат и скорости судна.
"Идеально для яхтменов, рыболовов и контроля маршрута. В комплекте exe-файл и инструкция", - написал в своем объявлении боевик 385-й бригады Михаил Печенюк.
Хакеры также выяснили, что в качестве площадки для саморекламы Печенюк выбрал комментарии статей западных СМИ.
Ранее хакеры группировок Beregini, Killnet и "Кибер Серп" предоставили РИА Новости сообщили РИА Новости, что служащие 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастны к нападениям на Крым, Новороссийск и Геленджик, а также к недавним атакам на российский танкер MIDVOLGA-2 в Черном море.
Россия ранее решительно осудила теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры КТК в акватории Новороссийска, призывав все здравомыслящие круги также осудить деструктивные действия киевского режима. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. БПЛА 2 декабря у берегов Турции атаковали российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Хакеры получили данные о расположении воинских частей СБУ
3 ноября, 06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧерное мореНовороссийскМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
