01:29 03.12.2025
Уиткофф покинул посольство США в Москве спустя меньше часа
Уиткофф покинул посольство США в Москве спустя меньше часа

Стивен Уиткофф
Стивен Уиткофф
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф пробыл в посольстве США в Москве чуть меньше часа после переговоров в Кремле, вопросы журналистов проигнорировал, передает корреспондент РИА Новости.
Уиткофф прибыл в дипмиссию около 0.30 мск среды, вышел из нее в 01.20, на входе его встречал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
На вопрос корреспондента РИА Новости о том, успешно ли прошли переговоры, Уиткофф промолчал.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, зять президента США Джаред Кушнер, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Уиткофф после переговоров с Путиным поехал в посольство, заявил Ушаков
Стив Уиткофф
Кирилл Дмитриев
Российский фонд прямых инвестиций
Мирный план США по Украине
 
 
