В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника
18:00 03.12.2025
В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника
В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника - РИА Новости, 03.12.2025
В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника
Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство инвалида-колясочника в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры. РИА Новости, 03.12.2025
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
одинцово
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника

Суд приговорил мужчину к 13 годам за убийство инвалида-колясочника в Одинцово

© РИА Новости / Мария Девахина
Статуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство инвалида-колясочника в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Как установил суд, 3 октября 2024 года мужчина выпивал со своей сожительницей и знакомым инвалидом-колясочником, с которым у него произошел конфликт. Мужчина взял из квартиры кухонный нож и не менее шести раз ударил им инвалида в тело, шею и лицо, от чего тот скончался на месте.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновного к 13 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что мужчина признан виновным в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
Происшествия Одинцово Московская область (Подмосковье) Россия
 
 
