В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника

Как установил суд, 3 октября 2024 года мужчина выпивал со своей сожительницей и знакомым инвалидом-колясочником, с которым у него произошел конфликт. Мужчина взял из квартиры кухонный нож и не менее шести раз ударил им инвалида в тело, шею и лицо, от чего тот скончался на месте.