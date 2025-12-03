В Подмосковье мужчину осудили на 13 лет за убийство инвалида-колясочника

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы за убийство инвалида-колясочника в подмосковном Одинцово, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
Как установил суд, 3 октября 2024 года мужчина выпивал со своей сожительницей и знакомым инвалидом-колясочником, с которым у него произошел конфликт. Мужчина взял из квартиры кухонный нож и не менее шести раз ударил им инвалида в тело, шею и лицо, от чего тот скончался на месте.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области приговорил виновного к 13 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре уточнили, что мужчина признан виновным в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (пункт "в" части 2 статьи 105 УК РФ).
