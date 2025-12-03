https://ria.ru/20251203/turtsiya-2059409695.html
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море - РИА Новости, 03.12.2025
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море
Атаки на суда в Черном море направлены на обострение отношений Турции и России, обе страны должны избегать провокаций Запада, такое мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 03.12.2025
АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Атаки на суда в Черном море направлены на обострение отношений Турции и России, обе страны должны избегать провокаций Запада, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Ранее Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море
, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре
, турецкая сторона передала службам безопасности Украины
жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
Карагюль отметил, что действия сторон конфликта на Украине превращают Черное море в "море войны". Он подчеркнул, что атаки на экономические цели не только приостанавливают торговлю, но и втягивают в конфликт другие страны.
"Предпринимаются попытки настроить Турцию и Россию
друг против друга. В случае удачной провокации обе страны могут ослабнуть, что выгодно США
и Европе
. Мы не должны проливать кровь за США и Европу и разрушать нашу страну ради их благосостояния", — добавил он.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева
в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.