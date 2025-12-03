Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Атаки на суда в Черном море направлены на обострение отношений Турции и России, обе страны должны избегать провокаций Запада, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.

Карагюль отметил, что действия сторон конфликта на Украине превращают Черное море в "море войны". Он подчеркнул, что атаки на экономические цели не только приостанавливают торговлю, но и втягивают в конфликт другие страны.

"Предпринимаются попытки настроить Турцию и Россию друг против друга. В случае удачной провокации обе страны могут ослабнуть, что выгодно США Европе . Мы не должны проливать кровь за США и Европу и разрушать нашу страну ради их благосостояния", — добавил он.

МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова