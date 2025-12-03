Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:08 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/turtsiya-2059409695.html
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море - РИА Новости, 03.12.2025
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море
Атаки на суда в Черном море направлены на обострение отношений Турции и России, обе страны должны избегать провокаций Запада, такое мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T07:08:00+03:00
2025-12-03T07:08:00+03:00
в мире
черное море
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059128556_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_3d3afc5e42e6cb53e4f8aac23782445e.jpg
https://ria.ru/20251203/tanker-2059397713.html
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059373716.html
черное море
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059128556_200:0:1399:899_1920x0_80_0_0_c94d89bb620f1ffd1a494cdd60458831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черное море, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Черное море, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Эксперт объяснил, зачем Киев атакует суда в Черном море

Карагюль: Запад хочет обострить отношения Турции и РФ провокациями в Черном море

© Фото : Министерство транспорта ТурцииТанкер Kairos после пожара в Черном море
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Министерство транспорта Турции
Танкер Kairos после пожара в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Атаки на суда в Черном море направлены на обострение отношений Турции и России, обе страны должны избегать провокаций Запада, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил турецкий политический эксперт и журналист Ибрагим Карагюль.
Ранее Турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер с подсолнечным маслом подвергся атаке в Чёрном море, однако необходимость в помощи не возникла. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны являются неприемлемыми. По данным высокопоставленного источника РИА Новости в Анкаре, турецкая сторона передала службам безопасности Украины жёсткий сигнал в связи с произошедшим.
Танкер Kairos после пожара в Черном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Киеву помогли в ударах по танкерам в Черном море, считает экс-разведчик
Вчера, 03:48
Карагюль отметил, что действия сторон конфликта на Украине превращают Черное море в "море войны". Он подчеркнул, что атаки на экономические цели не только приостанавливают торговлю, но и втягивают в конфликт другие страны.
"Предпринимаются попытки настроить Турцию и Россию друг против друга. В случае удачной провокации обе страны могут ослабнуть, что выгодно США и Европе. Мы не должны проливать кровь за США и Европу и разрушать нашу страну ради их благосостояния", — добавил он.
МИД Турции ранее выразил обеспокоенность в связи с атаками на два танкера в Черном море, заявив, что данные действия поставили под угрозу жизни людей, судоходство и окружающую среду. Анкара поддерживает контакты с соответствующими сторонами, чтобы не допустить распространения конфликта на Черное море и предотвратить негативный эффект для экономических интересов Турции, сказал представитель турецкого ведомства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киев подтверждает, что стоит за атаками морских дронов на два танкера у побережья Турции, сообщала газета Guardian со ссылкой на источник в украинских спецслужбах.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Хакеры узнали имена боевиков ВСУ, причастных к атаке на российский танкер
2 декабря, 22:53
 
В миреЧерное мореТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала