Турция допустила открытие границы с Арменией, пишет Bloomberg

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Турция рассматривает возможность открытия сухопутной границы с Арменией в течение ближайших шести месяцев, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Министерства иностранных дел Армении и Турции не ответили на запросы агентства о комментарии.

Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцев дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.