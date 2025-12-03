Турция может принять новый раунд переговоров по Украине, считает политолог

АНКАРА, 3 дек – РИА Новости. Стамбул может принять четвертый раунд переговоров делегаций России и Украины, на котором могут быть уточнены детали будущего соглашения, такое мнение выразил РИА Новости турецкий политолог и ведущий эксперт аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.

Турция стремится возобновить переговоры в Стамбуле и рассчитывает на поддержку Запада, сообщал ранее РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По мнению Озера, одной из ключевых причин отсутствия окончательного соглашения остаётся вопрос об иностранных военных на Украине после окончания конфликта, что РФ считает неприемлемым. Он полагает, что "консенсус возможен только после уточнения мандата".

"Предполагаю, что в ближайшее время в Стамбуле может пройти встреча делегаций России и Украины, на которой высокопоставленные участники смогут обсудить текст будущего мирного договора", - считает эксперт.

При этом эксперт подчеркнул, что, "учитывая позицию российской стороны о полномочиях Владимира Зеленского , остаётся открытым вопрос, кто будет представлять украинскую сторону, в частности, участие спикера Рады на последующем этапе".

По его словам, окончательное решение по этому вопросу должно быть подтверждено международными экспертами-юристами.

Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.