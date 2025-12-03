Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители муниципалитетов Тверской области посетили с рабочим визитом Нижегородскую область, целью стало изучение практик в сферах развития туризма и гостеприимства в малых городах и на сельских территориях, комплексного благоустройства и социально-экономического развития, сообщает пресс-служба облправительства.

В состав делегации Верхневолжья вошли главы округов, их заместители и специалисты, ответственные за развитие туризма в муниципальных образованиях. Поездка стала одним из этапов реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии Тверской и Нижегородской областей.

"Мы видим большие перспективы для долгосрочного взаимодействия Нижегородской и Тверской областей в решении задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ключевые направления для сотрудничества – промышленность и туризм, строительство и транспорт, агропромышленный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство, наука и инновации, социальный блок", – приводит пресс-служба правительства слова врио главы региона Виталия Королева.

Рабочая поездка делегации Верхневолжья в Нижегородскую область была нацелена на получение практических знаний и эффективных инструментов, которые могут быть адаптированы и внедрены в муниципалитетах тверского региона для повышения туристкой привлекательности территорий.