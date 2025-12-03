Рейтинг@Mail.ru
Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области - РИА Новости, 03.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:56 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/turizm-2059503947.html
Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области
Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области - РИА Новости, 03.12.2025
Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области
Представители муниципалитетов Тверской области посетили с рабочим визитом Нижегородскую область, целью стало изучение практик в сферах развития туризма и... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T13:56:00+03:00
2025-12-03T13:56:00+03:00
тверская область
нижегородская область
арзамас
виталий королев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977362521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7dd1ab4ff653aa1335b75ef3af06f518.jpg
https://ria.ru/20251202/talant-2059289439.html
https://ria.ru/20251202/fedproekt-2059271729.html
нижегородская область
арзамас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977362521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fe256a66b612e2b61526f17a58ce60a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нижегородская область, арзамас, виталий королев
Тверская область, Нижегородская область, Арзамас, Виталий Королев
Представители Верхневолжья изучили практики туризма в Нижегородской области

Представители муниципалитетов Тверской области посетили Нижегородскую область

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСтены и башня Нижегородского кремля
Стены и башня Нижегородского кремля - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Стены и башня Нижегородского кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Представители муниципалитетов Тверской области посетили с рабочим визитом Нижегородскую область, целью стало изучение практик в сферах развития туризма и гостеприимства в малых городах и на сельских территориях, комплексного благоустройства и социально-экономического развития, сообщает пресс-служба облправительства.
В состав делегации Верхневолжья вошли главы округов, их заместители и специалисты, ответственные за развитие туризма в муниципальных образованиях. Поездка стала одним из этапов реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном взаимодействии Тверской и Нижегородской областей.
Временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Стипендии губернатора Тверской области получат 100 юных талантов
2 декабря, 17:28
"Мы видим большие перспективы для долгосрочного взаимодействия Нижегородской и Тверской областей в решении задач, поставленных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Ключевые направления для сотрудничества – промышленность и туризм, строительство и транспорт, агропромышленный комплекс и жилищно-коммунальное хозяйство, наука и инновации, социальный блок", – приводит пресс-служба правительства слова врио главы региона Виталия Королева.
Рабочая поездка делегации Верхневолжья в Нижегородскую область была нацелена на получение практических знаний и эффективных инструментов, которые могут быть адаптированы и внедрены в муниципалитетах тверского региона для повышения туристкой привлекательности территорий.
Состоялось рабочая встреча с представителями администраций города Арзамас и села Дивеево. На ней обсуждалось кластерное развитие, комплексные подходы к благоустройству туристских территорий, взаимодействие с представителями туристского сообщества и объектами религиозного и паломнического туризма, организация событий в малых городах, развитие гастрономического туризма, продвижение брендов региона через элементы уличной городской среды.
Тверской логистический комплекс АО ТК Альфа - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тверской логистический комплекс АО "ТК Альфа" присоединился к федпроекту
2 декабря, 16:42
 
Тверская областьНижегородская областьАрзамасВиталий Королев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала