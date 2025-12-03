Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря
Хоккей
 
18:00 03.12.2025
ЦСКА — "Торпедо": смотреть онлайн матч КХЛ 3 декабря
ЦСКА и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. ЦСКА и "Торпедо" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Во сколько начало

Встреча состоится 3 декабря и начнется в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн

Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
