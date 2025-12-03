Toyota зарегистрировала товарный знак в России

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак "Land Cruiser Prado", выяснило РИА Новости изучив базу данных Роспатента.

"Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Права на товарный знак зарегистрированы 2 декабря и будут закреплены за Toyota до марта 2035 года.