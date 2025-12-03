Рейтинг@Mail.ru
Toyota зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 03.12.2025
14:06 03.12.2025
Toyota зарегистрировала товарный знак в России
Toyota зарегистрировала товарный знак в России - РИА Новости, 03.12.2025
Toyota зарегистрировала товарный знак в России
Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак "Land Cruiser Prado", выяснило РИА Новости изучив базу... РИА Новости, 03.12.2025
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), toyota corolla, авто
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Toyota Corolla, Авто
Toyota зарегистрировала товарный знак в России

Японская Toyota зарегистрировала в России товарный знак "Land Cruiser Prado"

© Фото : ToyotaАвтомобиль Toyota Land Cruiser Prado
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Фото : Toyota
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado . Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Японский автомобильный концерн Toyota, ушедший из России в 2022 году, зарегистрировал в РФ товарный знак "Land Cruiser Prado", выяснило РИА Новости изучив базу данных Роспатента.
"Toyota прекратила производство в России в 2022 году. На отечественном рынке компания представлена ООО "Тойота Мотор". С 2021 года выручка организации сократилась в 47 раз - с 332 миллиардов рублей до 7,2 миллиарда рублей. По итогам прошлого года прибыль компании составила 2,5 миллиарда рублей", - прокомментировали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.
Права на товарный знак зарегистрированы 2 декабря и будут закреплены за Toyota до марта 2035 года.
В Rusprofile также пояснили, что действие товарного знака распространяется на автомобили, автомобили-фургоны, фуры, спортивные транспортные средства, внедорожники, полноприводные автомобили, вездеходы, грузовые автомобили, вагонетки, автобусы, междугородные автобусы, вагоны, электрические транспортные средства, электромобили и части/детали, и комплектующие, принадлежности для них.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
