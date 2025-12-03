Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 03.12.2025 (обновлено: 22:36 03.12.2025)
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ - РИА Новости, 03.12.2025
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ
Мужчина скончался от тяжёлых ранений из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.12.2025
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ

В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ на автомобиль

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мужчина скончался от тяжёлых ранений из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Гора-Подол в результате целенаправленной атаки ВСУ на автомобиль мужчина получил тяжёлые ранения. Медики Грайворонской ЦРБ до последнего пытались спасти его, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаю самые искренние слова соболезнования всем его родным и близким. Белгородская область скорбит вместе с вами… Транспортное средство уничтожено огнём", - написал Гладков в Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
