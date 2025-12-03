https://ria.ru/20251203/svo-2059645649.html
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ
Мужчина скончался от тяжёлых ранений из-за атаки ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
В Белгородской области мужчина умер от ранений после атаки ВСУ на автомобиль