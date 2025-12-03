Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО

ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Свыше 120 единиц техники якутского производства с начала 2025 года доставили в зону СВО, до нового года на фронт из республики направят несколько десятков квадроциклов "Якт-Сокол", а также подарки бойцам, сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба.

Министр отметил, что по федеральной программе ТОР "Патриотическая" в регионе продолжается выпуск электромотоциклов "Тимир Ат" и беспилотников "Хотой" для военных. До конца 2025 года Якутия отправит на фронт несколько десятков квадроциклов "Якт-Сокол" для бойцов из республики и Дальнего Востока.

Лепчиков добавил, что организации, предприятия и жители республики собрали в эти дни новогодние подарки, гуманитарный груз весом в 20 тонн для участников специальной военной операции. Кроме того, к отправке с открытием ледовых переправ готовы девять единиц техники.

"До конца 2025 года будет совершено ещё не менее пяти рейсов в зону проведения СВО. С начала года выполнено 39 рейсов, доставлено на фронт 129 единиц транспортных средств", – уточнил он.