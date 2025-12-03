Рейтинг@Mail.ru
Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО
Надежные люди
 
13:34 03.12.2025
Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО
Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО
Надежные люди, Дальний Восток
Более 120 единиц техники якутского производства поступило на СВО

Более 120 единиц техники доставили в зону СВО из Якутии

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЯКУТСК, 3 дек – РИА Новости. Свыше 120 единиц техники якутского производства с начала 2025 года доставили в зону СВО, до нового года на фронт из республики направят несколько десятков квадроциклов "Якт-Сокол", а также подарки бойцам, сообщил министр по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков на брифинге оперативного штаба.
Министр отметил, что по федеральной программе ТОР "Патриотическая" в регионе продолжается выпуск электромотоциклов "Тимир Ат" и беспилотников "Хотой" для военных. До конца 2025 года Якутия отправит на фронт несколько десятков квадроциклов "Якт-Сокол" для бойцов из республики и Дальнего Востока.
Лепчиков добавил, что организации, предприятия и жители республики собрали в эти дни новогодние подарки, гуманитарный груз весом в 20 тонн для участников специальной военной операции. Кроме того, к отправке с открытием ледовых переправ готовы девять единиц техники.
"До конца 2025 года будет совершено ещё не менее пяти рейсов в зону проведения СВО. С начала года выполнено 39 рейсов, доставлено на фронт 129 единиц транспортных средств", – уточнил он.
Ранее сообщалось о том, что в зону спецоперации из республики продолжаются поставки высокотехнологичной продукции, комплектующие для беспилотных платформ от якутского производителя, запасные части к квадроциклам "Якт-Сокол", обмундирование, средства защиты. Также бесперебойно ведется доставка гуманитарных грузов, переданных предприятиями, организациями и населением республики, в том числе автомобильной техники.
Надежные людиДальний Восток
 
 
