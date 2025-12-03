Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 03.12.2025
13:15 03.12.2025
В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ
В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ - РИА Новости, 03.12.2025
В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ
Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в наемничестве гражданина Вьетнама и Чехии Минь Хоанга Трана, воевавшего на стороне Киева, и... РИА Новости, 03.12.2025
в мире
луганская народная республика
россия
вьетнам
в мире, луганская народная республика, россия, вьетнам
В мире, Луганская Народная Республика, Россия, Вьетнам
В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ

Суд в ЛНР приговорил воевавшего за ВСУ вьетнамского наемника к 13 годам колонии

ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в наемничестве гражданина Вьетнама и Чехии Минь Хоанга Трана, воевавшего на стороне Киева, и приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.
Суд установил, что в мае 2025 года подсудимый прибыл на территорию Украины, где был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. После прохождения подготовки в качестве наемника он стал принимать участие в боевых действиях против российских военнослужащих на территории Донецкой Народной Республики. Уточняется, что за это он получал вознаграждение в размере от 20 тысяч до 250 тысяч украинских гривен в месяц. В августе 2025 года наемник взят в плен.
"Верховный Суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Вьетнама и Чехии Минь Хоанга Трана. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщила Усачева.
Она пояснила, что суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил наемника к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Уточняется, что его преступную деятельность выявили и пресекли УФСБ России по ЛНР совместно с УФСБ России по Московскому военному округу.
В миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияВьетнам
 
 
Заголовок открываемого материала