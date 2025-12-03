В ЛНР вынесли приговор вьетнамскому наемнику, воевавшему на стороне ВСУ

ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики признал виновным в наемничестве гражданина Вьетнама и Чехии Минь Хоанга Трана, воевавшего на стороне Киева, и приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики ЛНР Елена Усачева.

Суд установил, что в мае 2025 года подсудимый прибыл на территорию Украины , где был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. После прохождения подготовки в качестве наемника он стал принимать участие в боевых действиях против российских военнослужащих на территории Донецкой Народной Республики . Уточняется, что за это он получал вознаграждение в размере от 20 тысяч до 250 тысяч украинских гривен в месяц. В августе 2025 года наемник взят в плен.

Она пояснила, что суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил наемника к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.