Стала известна максимальная ставка на билеты на балет "Щелкунчик"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки на комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе в среду превысили 50% от начальной стоимости, одна из них составила 155 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.

Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте театра.

Максимальная ставка была сделана на комплект из двух билетов в партер на пятый ряд 16 и 17 место на спектакль 21 декабря в 11.00 мск. Первоначальная стоимость составляла 100 тысяч рублей. Торги на данный лот завершены.

На тот же спектакль максимальное предложение за единичный билет превысило начальную ставку на 50% и составило 75 тысяч рублей (первоначальная стоимость - 50 тысяч рублей). Такую сумму участники аукциона предлагают за 5 место в 12 ряду.

На комплект из четырех билетов на спектакль 21 декабря в 19.00 мск поступило предложение, превышающее начальную ставку на 42,5%: за билеты на места 6-9 в 12 ряду предлагается 285 тысяч рублей. Торги продолжаются.

Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.