Стала известна максимальная ставка на билеты на балет "Щелкунчик"
03.12.2025
Стала известна максимальная ставка на билеты на балет "Щелкунчик"
Ставки на комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе в среду превысили 50% от начальной стоимости, одна из них...
2025-12-03T12:35:00+03:00
2025-12-03T12:35:00+03:00
2025-12-03T13:06:00+03:00
большой театр
новый год
Новости
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ставки на комплект из двух билетов на новогодний балет "Щелкунчик" в Большом театре на аукционе в среду превысили 50% от начальной стоимости, одна из них составила 155 тысяч рублей, убедился корреспондент РИА Новости.
Торги начались одновременно с продажами билетов на официальном сайте
театра.
Максимальная ставка была сделана на комплект из двух билетов в партер на пятый ряд 16 и 17 место на спектакль 21 декабря в 11.00 мск. Первоначальная стоимость составляла 100 тысяч рублей. Торги на данный лот завершены.
На тот же спектакль максимальное предложение за единичный билет превысило начальную ставку на 50% и составило 75 тысяч рублей (первоначальная стоимость - 50 тысяч рублей). Такую сумму участники аукциона предлагают за 5 место в 12 ряду.
На комплект из четырех билетов на спектакль 21 декабря в 19.00 мск поступило предложение, превышающее начальную ставку на 42,5%: за билеты на места 6-9 в 12 ряду предлагается 285 тысяч рублей. Торги продолжаются.
Театр представит 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик" в декабре и еще 15 представлений - в январе 2026 года.
Ввиду колоссальной популярности балета "Щелкунчик" в Большом театре
зрителям предложен способ приобретения билетов через аукцион. Впервые торги прошли в 2024 году. В аукционе могут принять участие как физические, так и юридические лица. Билеты таким путем будут продаваться комплектами по две штуки. Предусмотрены и единичные места, а также комплект из четырех мест: одна позиция равна четырем местам, максимальное количество позиций к покупке равна одному, то есть в процессе торгового периода можно выиграть не более одной позиции.