20:50 03.12.2025 (обновлено: 20:52 03.12.2025)
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018
Соединенные Штаты изучают опыт других стран, в том числе России, при организации чемпионата мира по футболу в 2026 году, заявил РИА Новости глава рабочей группы РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, чемпионат мира по футболу 2026
Спорт, Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026
© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкСтадион "Мордовия Арена"
Стадион "Мордовия Арена". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты изучают опыт других стран, в том числе России, при организации чемпионата мира по футболу в 2026 году, заявил РИА Новости глава рабочей группы по подготовке ЧМ-2026 в США Эндрю Джулиани.
"Да, мы изучили все прошлые чемпионаты мира с точки зрения того, какие меры безопасности можно использовать, чтобы гарантировать, что эти игры будут безопасными и успешными. Поэтому я бы посмотрел на все предыдущие чемпионаты мира и международные турниры, которые проводились по всему миру. Мы хотим убедиться, что применяем лучшие практики, чтобы люди во всём мире могли безопасно наслаждаться этими матчами", - сказал Джулиани агентству, отвечая на вопрос о том, изучали ли США российский опыт при организации чемпионата мира в 2018 году.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: Соединенных Штатов, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
Табло системы видеопомощи арбитрам (VAR) - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
IFAB может протестировать на ЧМ-2026 VAR для определения угловых, пишут СМИ
2 декабря, 11:37
 
ФутболСпортЧемпионат мира по футболу 2026
 
