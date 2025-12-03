https://ria.ru/20251203/sport-2059631097.html
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018 - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018
Соединенные Штаты изучают опыт других стран, в том числе России, при организации чемпионата мира по футболу в 2026 году, заявил РИА Новости глава рабочей группы РИА Новости Спорт, 03.12.2025
2025-12-03T20:50:00+03:00
2025-12-03T20:50:00+03:00
2025-12-03T20:52:00+03:00
спорт
футбол
чемпионат мира по футболу 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936115401_0:265:3170:2048_1920x0_80_0_0_e5897cff5015b862fe8673abab9ba458.jpg
/20251202/var-2059148871.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936115401_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_5f0ea252464e8c0e15b5b10b0b0b4a16.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, чемпионат мира по футболу 2026
Спорт, Футбол, Чемпионат мира по футболу 2026
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018
США изучают опыт России в организации ЧМ-2018 при подготовке к ЧМ-2026