Спецоперация, 3 декабря: Россия освободила Червоное в Запорожской области

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Червоное в Запорожской области, сообщили в среду в Минобороны России.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 260 военнослужащих, ПВО РФ сбила 251 БПЛА.

ВС РФ при освобождении Червоного взяли под контроль 12 квадратных километров и открыли дополнительный выход на Гуляйполе.

В северо-западной части Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.

Массированным ударом высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цеху по сборке БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

После переговоров

Генсек НАТО Марк Рютте назвал важными переговоры Уиткоффа в Москве , а также заявил о "тесной координации" с США и ожидании новых шагов в украинском урегулировании.

Глава МИД Бельгии Максим Прево от имени своего государства выступил категорически против реализации плана Еврокомиссии по российским активам и настоял на займе средств для финансирования Украины на финансовых рынках. Бельгия считает, что от нее требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, "но не предлагают солидарность взамен", заявил Прево.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что часть положений плана по Украине были приняты, а часть отмечены как неприемлемые. По словам Пескова, политическая воля президента США Дональда Трампа по мирному урегулированию ситуации на Украине высоко оценена Россией, и Москва готова встречаться с Вашингтоном в рамках урегулирования столько, сколько потребуется.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что если Россия будет держать все в тишине, то Запад раскроет все тайны, пресс-секретарь президента РФ заявил, что, согласно позиции Москвы, переговоры по урегулированию ситуации на Украине должны идти в тишине.

Реакция Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что заявления председателя военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне об "упреждающих ударах" по России совпали по времени с активизацией контактов по Украине.

Еврокомиссия предложила два решения для удовлетворения финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы: заимствования ЕС и репарационный кредит, под которым подразумевается использование замороженных российских активов, следует из документа, опубликованного на сайте комиссии.

На открытии заседания глав МИД стран НАТО генсек блока Марк Рютте сказал, что, несмотря на мирные усилия США, альянс будет продолжать закупать оружие для Украины.

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что королевство выделит 500 миллионов долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL.

Отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают подобные шаги со стороны европейцев на фоне важных переговоров России и США, Песков сказал, что европейцы глубоко не правы в своей одержимости нанести России стратегическое поражение.

По мнению замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева , пока Россия и США ведут переговоры о прекращении конфликта, Европа усиленно продвигает войну до последнего украинца.

Второе бесплатное образование для участников СВО

Госдума приняла законопроект, которым предлагается дать участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки.

В соответствии с действующим законом "Об образовании в Российской Федерации", гражданин может бесплатно получить среднее профессиональное образование только один раз. Законом предлагается дать участникам СВО право на то, чтобы они могли пройти обучение повторно на безвозмездной основе.

Авторы закона подчеркивают, что он будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.

Мы вместе

В ходе общения с волонтерами и активистами на Международном форуме гражданского участия "Мы вместе" Владимир Путин заявил, что более 600 тысяч волонтеров подключились к работе по поддержке участников СВО и их семей и призвал волонтеров быть аккуратными в зоне СВО и приграничье.