ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области
ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ провалили контратаку в районе населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых... РИА Новости, 03.12.2025
харьковская область
