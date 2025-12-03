Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 03.12.2025
ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области
ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области
Боевики 225-го штурмового полка ВСУ провалили контратаку в районе населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых...
ВС России отразили контратаку штурмовиков ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Боевики 225-го штурмового полка ВСУ провалили контратаку в районе населенного пункта Вильча Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Вильче противник провел одну контратаку силами 225-го отдельного штурмового полка, успеха не имел, отошел на исходные позиции", - сказал собеседник агентства.
﻿Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили к Старому Салтову
