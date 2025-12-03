Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Специальная военная операция на Украине
 
05:18 03.12.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" российских войск беспилотных систем уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ.
"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" войск беспилотных систем оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск "Запад", уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО. Беспилотники преодолели воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника и успешно поразили выявленные цели", - говорится в сообщении.
Боец о штурме населенного пункта Доброполье в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Бойцы рассказали, как ВСУ бежали во время боев за Доброполье
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
