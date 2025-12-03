ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском

ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. Расчеты БПЛА "Молния" российских войск беспилотных систем уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ на купянском направлении, рассказали в МО РФ.

"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" войск беспилотных систем оказали огневую поддержку штурмовым подразделениям группировки войск "Запад", уничтожив опорный пункт и живую силу противника на купянском направлении в зоне проведения СВО. Беспилотники преодолели воздействие систем РЭБ и рубежи ПВО противника и успешно поразили выявленные цели", - говорится в сообщении.