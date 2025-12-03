ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении

ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в МО РФ.

"Командование ВСУ продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в зоне проведения СВО. Военнослужащие войск беспилотных систем в Купянском районе в Харьковской области в зоне проведения СВО срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подход личного состава к своим подразделениям, пытающихся деблокировать окруженную группировку противника на левом берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в ходе воздушной разведки военнослужащие 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили группу пехоты боевиков ВСУ, двигающихся в сторону своих позиций.