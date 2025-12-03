https://ria.ru/20251203/spetsoperatsiya-2059401426.html
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.12.2025
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в Харьковской области, сообщили... РИА Новости, 03.12.2025
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении
ВС России не дали ВСУ деблокировать окруженных военных на Купянском направлении
ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в МО РФ.
"Командование ВСУ
продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в зоне проведения СВО. Военнослужащие войск беспилотных систем в Купянском районе в Харьковской области
в зоне проведения СВО срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подход личного состава к своим подразделениям, пытающихся деблокировать окруженную группировку противника на левом берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, в ходе воздушной разведки военнослужащие 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили группу пехоты боевиков ВСУ, двигающихся в сторону своих позиций.
"Операторы FPV-дронов и БПЛА с системами сбросов боеприпасов войск беспилотных систем, мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, нанесли точные удары по пехоте ВСУ", - говорится в сообщении.