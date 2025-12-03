Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 03.12.2025
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.12.2025
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении
Военнослужащие группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в Харьковской области, сообщили... РИА Новости, 03.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
РИА Новости
россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали попытки деблокады ВСУ на Купянском направлении

ВС России не дали ВСУ деблокировать окруженных военных на Купянском направлении

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
ЛУГАНСК, 3 дек – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Запад" сорвали попытки ВСУ деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в Харьковской области, сообщили в МО РФ.
"Командование ВСУ продолжает безуспешные попытки деблокировать свои окружённые группировки на купянском направлении в зоне проведения СВО. Военнослужащие войск беспилотных систем в Купянском районе в Харьковской области в зоне проведения СВО срывают любые попытки боевиков ВСУ осуществить ротацию, подход личного состава к своим подразделениям, пытающихся деблокировать окруженную группировку противника на левом берегу реки Оскол", - говорится в сообщении.
Как уточнили в военном ведомстве, в ходе воздушной разведки военнослужащие 27-й мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" с помощью средств воздушной разведки выявили группу пехоты боевиков ВСУ, двигающихся в сторону своих позиций.
"Операторы FPV-дронов и БПЛА с системами сбросов боеприпасов войск беспилотных систем, мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, нанесли точные удары по пехоте ВСУ", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Обсуждения
