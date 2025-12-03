https://ria.ru/20251203/sochinenie-2059564043.html
Более 38 тысяч выпускников Подмосковья написали итоговое сочинение
Более 38 тысяч выпускников Подмосковья написали итоговое сочинение - РИА Новости, 03.12.2025
Более 38 тысяч выпускников Подмосковья написали итоговое сочинение
Более 38 тысяч подмосковных одиннадцатиклассников написали в среду итоговое сочинение, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Свыше 38 тысяч подмосковных 11-классников написали итоговое сочинение
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Более 38 тысяч подмосковных одиннадцатиклассников написали в среду итоговое сочинение, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Отмечается, что написание сочинения является обязательным условием для допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации (ГИА).
На выполнение работы выпускникам отводилось 3 часа 55 минут. Сочинение прошло в 847 школах региона. У одиннадцатиклассников была возможность выбрать одну из шести предложенных тем, сгруппированных в три блока: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Семья, общество, Отечество в жизни человека" и "Природа и культура в жизни человека".
Работы оцениваются по системе "зачет"/"незачет". Ознакомиться с результатами выпускники смогут в своих школах не позднее 17 декабря.
Для тех, кто получит "незачет" или пропустит основную дату по уважительной причине, предусмотрена возможность пересдачи. Резервный день для написания итогового сочинения назначен на 4 февраля 2026 года.