Собянин рассказал о восстановлении инфраструктуры Донецка
Десятки тысяч специалистов из Москвы восстанавливают инфраструктуру Донецка, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 04.12.2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Десятки тысяч специалистов из Москвы восстанавливают инфраструктуру Донецка, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Что касается Донецка и Луганска, то мы даже не столько финансируем, помогаем с бюджетом этих регионов, городов, но сами участвуют во всем этом десятки тысяч специалистов из Москвы. Восстанавливают социальную инфраструктуру - школы, детские сады, жилье, ремонтируют дороги, благоустраивают эти города", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Он отметил, что особенно актуально это стало, когда линия СВО отодвинулась от Донецка, и можно было заходить в районы, которые раньше были под прямым артиллерийским обстрелом.