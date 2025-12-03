Собянин рассказал о восстановлении инфраструктуры Донецка

"Что касается Донецка и Луганска, то мы даже не столько финансируем, помогаем с бюджетом этих регионов, городов, но сами участвуют во всем этом десятки тысяч специалистов из Москвы. Восстанавливают социальную инфраструктуру - школы, детские сады, жилье, ремонтируют дороги, благоустраивают эти города", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".