Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс
Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:24 03.12.2025 (обновлено: 15:24 04.12.2025)
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс - РИА Новости, 04.12.2025
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс и отметил, что сейчас их недостаточно. РИА Новости, 04.12.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
москва
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс

Собянин заявил, что в Москве недостаточно лыжных трасс

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Мэр Москвы Сергей Собянин
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс и отметил, что сейчас их недостаточно.
"Я не считаю, что у нас было много трасс. Считаю, что их было недостаточно, да, в Лужниках есть, еще несколько таких трассесть. Но в целом это около сотни километров на такой город и на такое количество жителей - это крайне мало, на мой взгляд. В силу того, что действительно, зимы настоящей нет, а покататься на лыжах хочется. Мы приняли специальную программу строительства трасс с освещением, с искусственным оснежением, с раздевалками, с прокатом инвентаря и так далее", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Он отметил, что было намечено, чтобы до 2030 года было уже больше 500 километров трасс с искусственным оснежением - в шаговой доступности, практически в каждом округе, на несколько районов большая трасса и так далее.
"Большая крупная работа, но это не означает, что до 2030 года надо ждать, уже в этом году ряд трасс будет запущен. Одна из них такая, окружного уровня - это трасса в парке 850-летия Москвы. Большая трасса, по-моему, километров 14 или 13 с прокатом, со всем необходимым для занятий спортом", - добавил мэр.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей Собянин
 
 
