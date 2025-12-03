https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059789739.html
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс - РИА Новости, 04.12.2025
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс и отметил, что сейчас их недостаточно. РИА Новости, 04.12.2025
2025-12-03T15:24:00+03:00
2025-12-03T15:24:00+03:00
2025-12-04T15:24:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_0:0:2805:1579_1920x0_80_0_0_965d4db59e0340da6f9040aa9d36fb88.jpg
https://realty.ria.ru/20251203/moskva-2059437633.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028465320_76:0:2805:2047_1920x0_80_0_0_9b0c2c75f6c153a6605dbb87506cb653.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс
Собянин заявил, что в Москве недостаточно лыжных трасс
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс и отметил, что сейчас их недостаточно.
"Я не считаю, что у нас было много трасс. Считаю, что их было недостаточно, да, в Лужниках есть, еще несколько таких трассесть. Но в целом это около сотни километров на такой город и на такое количество жителей - это крайне мало, на мой взгляд. В силу того, что действительно, зимы настоящей нет, а покататься на лыжах хочется. Мы приняли специальную программу строительства трасс с освещением, с искусственным оснежением, с раздевалками, с прокатом инвентаря и так далее", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Он отметил, что было намечено, чтобы до 2030 года было уже больше 500 километров трасс с искусственным оснежением - в шаговой доступности, практически в каждом округе, на несколько районов большая трасса и так далее.
"Большая крупная работа, но это не означает, что до 2030 года надо ждать, уже в этом году ряд трасс будет запущен. Одна из них такая, окружного уровня - это трасса в парке 850-летия Москвы. Большая трасса, по-моему, километров 14 или 13 с прокатом, со всем необходимым для занятий спортом", - добавил мэр.