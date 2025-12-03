Собянин рассказал об увеличении числа лыжных трасс

"Я не считаю, что у нас было много трасс. Считаю, что их было недостаточно, да, в Лужниках есть, еще несколько таких трассесть. Но в целом это около сотни километров на такой город и на такое количество жителей - это крайне мало, на мой взгляд. В силу того, что действительно, зимы настоящей нет, а покататься на лыжах хочется. Мы приняли специальную программу строительства трасс с освещением, с искусственным оснежением, с раздевалками, с прокатом инвентаря и так далее", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".