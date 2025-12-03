https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059645026.html
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин - РИА Новости, 03.12.2025
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в 1941 году, даже когда враг был у ворот столицы, москвичи все равно украшали город и готовились к Новому году. РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T22:29:00+03:00
2025-12-03T22:29:00+03:00
2025-12-03T22:29:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862139_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_72c5b9010114f8f004f42f3d31ec94b4.jpg
https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059589521.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590862139_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_49a4f69eb472734871169d4024986c0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин
Собянин: Москва даже в 1941 г готовилась к Новому году, несмотря на врага у стен