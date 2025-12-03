Рейтинг@Mail.ru
22:29 03.12.2025
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в 1941 году, даже когда враг был у ворот столицы, москвичи все равно украшали город и готовились к Новому году. РИА Новости, 03.12.2025
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Москва даже в 1941 году готовилась к Новому году, напомнил Собянин

Собянин: Москва даже в 1941 г готовилась к Новому году, несмотря на врага у стен

© РИА Новости / Павел Бедняков
Предновогодняя Москва
Предновогодняя Москва - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Предновогодняя Москва. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в 1941 году, даже когда враг был у ворот столицы, москвичи все равно украшали город и готовились к Новому году.
«
"Страна без хорошей устойчивой экономики победить не может. Именно поэтому нам нужна и политическая устойчивость, и экономическая, и военная. Тогда мы точно с вами победим. Даже в 1941 году, когда враг был у стен Москвы, Москва (все равно - ред.) готовилась к Новому году", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
