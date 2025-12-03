https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059641711.html
Две трети трамваев в Москве будут беспилотными, заявил Собянин
2025-12-03T21:59:00+03:00
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Две трети трамваев в Москве будут беспилотными, заявил мэр Сергей Собянин.
"Будем постепенно наращивать количество трамваев. Сейчас один, потом 15 их появится, потом 30, потом 40, потом две трети трамваем в Москве будут уже беспилотными", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Мэр отметил, что первый беспилотный трамвай перевез уже около 40 тысяч пассажиров.
"Дальше будем создавать беспилотный поезд метрополитена, беспилотные судоходные трамвайчики", - добавил он.