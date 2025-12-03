Две трети трамваев в Москве будут беспилотными, заявил Собянин

«

"Будем постепенно наращивать количество трамваев. Сейчас один, потом 15 их появится, потом 30, потом 40, потом две трети трамваем в Москве будут уже беспилотными", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".