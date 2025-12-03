Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве
18:30 03.12.2025
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве
Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам, это европейский уровень, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
москва, сергей собянин, общество
Хорошие новости, Москва, Сергей Собянин, Общество
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам, это европейский уровень, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Ожидаемая продолжительность жизни москвичей приблизилась вплотную к 80 годам, чего никогда в истории близко не было, мы подошли к европейскому уровню", - сказал Собянин в прямом эфире телеканалов "ТВ Центр" и "Москва 24".
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Собянин назвал показатель ожидаемой продолжительности жизни в Москве
5 мая, 14:04
