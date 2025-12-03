https://ria.ru/20251203/sobjanin-2059589521.html
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве - РИА Новости, 03.12.2025
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве
Ожидаемая средняя продолжительность жизни в Москве вплотную приблизилась к 80 годам, это европейский уровень, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 03.12.2025
москва
Собянин рассказал об увеличении продолжительности жизни в Москве
Собянин: средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам